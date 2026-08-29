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ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಟಾಟಾ ಕಾರ್ಸ್! ಹೊಸ ಹೆಸರು ಘೋಷಿಸಿದ ಕಂಪನಿ

TATA CARS New Brand Name: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ಲೋಗೋ ಕಲರ್​​ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

TATA MOTORS REBRANDING TMPV REMAINS LEGAL ENTITY TATA SHOWROOM NEW LOOK TATA MOTORS BRAND CHANGE
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಟಾಟಾ ಕಾರ್ಸ್ (Photo Credit: Tata Cars)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2026 at 8:12 AM IST

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TATA CARS New Brand Name: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟಾಟಾ.ಕಾರ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗುರುತನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪರಿಚಿತ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಬದಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಮುಖ: ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಟಿಎಂಪಿವಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ಘಟಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಶಾಸನಬದ್ಧ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಟಿಎಂಪಿವಿ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬಳಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಲಿದೆ.

TATA MOTORS REBRANDING TMPV REMAINS LEGAL ENTITY TATA SHOWROOM NEW LOOK TATA MOTORS BRAND CHANGE
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್​ (Photo Credit: Tata Cars)

ಹೊಸ ಟಾಟಾ.ಕಾರ್ಸ್ ಗುರುತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್‌ಗಳು, ಸರ್ವಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು, ಬ್ರಾಂಡ್ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಟಾಟಾ ಕಾರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದುವವರೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಗುರುತು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಹೋಗುವ ಟಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ ಇಂದಿನ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಡಿ.

TATA MOTORS REBRANDING TMಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಮುಂದೆ ಟಾಟಾ ಕಾರ್ಸ್PV REMAINS LEGAL ENTITY TATA SHOWROOM NEW LOOK TATA MOTORS BRAND CHANGE
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್​ (Photo Credit: Tata Cars)

ಈ ವಾಹನಗಳ ಲೋಗೋ ಬದಲಾಗಲ್ಲ: ಕಂಪನಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಸರುಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸಾನ್, ಪಂಚ್, ಹ್ಯಾರಿಯರ್, ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ವ್‌ನಂತಹ ಕಾರುಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲಿವೆ. ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟಾಟಾ ದೀರ್ಘವೃತ್ತ ಲೋಗೋ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಟಾಟಾ.ಕಾರ್ಸ್ ಕೇವಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುತಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಅಂಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ದೃಶ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಬಿಷನ್ ಬ್ಲೂ. ಇದು ಟಾಟಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೀಲಿಯ ಸಮಕಾಲೀನ ರೂಪ. ಹೊಸ ಛಾಯೆ ಆಶಾವಾದ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

TATA MOTORS REBRANDING TMPV REMAINS LEGAL ENTITY TATA SHOWROOM NEW LOOK TATA MOTORS BRAND CHANGE
ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ (Photo Credit: Tata Cars)

ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪಾತ್‌ವೇಸ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಎಂಬ ಫಾಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ದೃಶ್ಯ ಗುರುತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪಾತ್‌ವೇಸ್ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟಾಟಾ ಟಿ ಅಕ್ಷರದ ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಲ್ಪನೆ ತುಂಬಾ ಸರಳ. ವಿಭಿನ್ನ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಯಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ.ಕಾರ್ಸ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಧ್ವನಿ ಗುರುತನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ನೀಡಲಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದ್ದೇಕೆ? ಹೊಸ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಸರಳ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಟಾಟಾ ಕಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಗುರುತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಬದಲು ಕಂಪನಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

TATA MOTORS REBRANDING TMPV REMAINS LEGAL ENTITY TATA SHOWROOM NEW LOOK TATA MOTORS BRAND CHANGE
ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ (Photo Credit: Tata Cars)

ಟಾಟಾ.ಕಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್, ಸೆಡಾನ್, ಎಸ್‌ಯುವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಲನಶೀಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬಹುದು. ಟಾಟಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿದ್ಯುದೀಕೃತ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

TATA MOTORS REBRANDING TMPV REMAINS LEGAL ENTITY TATA SHOWROOM NEW LOOK TATA MOTORS BRAND CHANGE
ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್​ (Photo Credit: Tata Cars)

ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಡ್ ಭರವಸೆ ನಥಿಂಗ್ಸ್ ಟೂ ಫಾರ್. ಇದು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ವಿಶಾಲ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಎ ಯಿಂದ ಬಿ ಗೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ.. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

TATA MOTORS REBRANDING TMPV REMAINS LEGAL ENTITY TATA SHOWROOM NEW LOOK TATA MOTORS BRAND CHANGE
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಟಾಟಾ ಕಾರ್ಸ್ (Photo Credit: Tata Cars)

ಟಾಟಾ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಏನು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? ಈಗಿನ ಟಾಟಾ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೃಶ್ಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೋರೂಮ್‌ಗಳು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, ಕರಪತ್ರಗಳು, ಸರ್ವಿಸ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂವಹನಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಟಾಟಾ.ಕಾರ್ಸ್ ಗುರುತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

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