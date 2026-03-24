ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಡನ್​ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟ ಟಾಟಾ! ಏಪ್ರಿಲ್​ನಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

Tata Cars Price: ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ ಟಾಟಾ ತನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಡನ್​ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟ ಟಾಟಾ (Photo Credit: Tata Motors Cars)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 24, 2026 at 10:56 AM IST

Tata Cars Price: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಹೆಸರಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್​ನಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್​ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಟಾಟಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಹೌದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಐಸಿಇ (ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್) ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಠಾತ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 0.5 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊದಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿಯು ಈಗ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಈಗ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾರನ್ನು ಈಗ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

  • ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು
ModelBody typePrice range
TiagoHatchbackರೂ. 4.57 - 8.10 ಲಕ್ಷಗಳು
TigorSedanರೂ. 5.49 - 8.74 ಲಕ್ಷಗಳು
PunchSUVರೂ. 5.60 - 10.55 ಲಕ್ಷಗಳು
AltrozHatchbackರೂ. 6.30 - 10.51 ಲಕ್ಷಗಳು
NexonSUVರೂ. 7.32 - 14.15 ಲಕ್ಷಗಳು
CurvvCoupe-SUVರೂ. 9.66 - 18.85 ಲಕ್ಷಗಳು
SierraSUVರೂ. 11.49 - 21.29 ಲಕ್ಷಗಳು
HarrierSUVರೂ. 12.89 - 25.25 ಲಕ್ಷಗಳು
SafariSUVರೂ. 13.29 - 25.96 ಲಕ್ಷಗಳು

ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಟಾಟಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟಾಟಾ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮೊದಲು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 2,285 ರಿಂದ 12,980 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಖರವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಟಾಟಾ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕಾರು ಆಗಿದ್ದು, ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 4.57 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮಾದರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್, ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್‌ನಂತಹ ಇತರ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರಾಸರಿ ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮಾರಾಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾದ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್‌ನ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಕಂಪನಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್, ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ, ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿಯಂತಹ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 13.29 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಟಾಟಾದ ICE (ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್) ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾದರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

