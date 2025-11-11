ETV Bharat / technology

'ನಾವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ': ವದಂತಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

TATA Breaks Silence Over Rumors: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (Photo Credit: IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 11, 2025 at 12:04 PM IST

TATA Breaks Silence Over Rumors: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ ಜನರು ಇದನ್ನು "ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸ್ವತಃ ಈಗ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

"ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ವರದಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸುಳ್ಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು cars.tatamotors.com ಮತ್ತು ev.tatamotors.com ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಕಳೆದ ವಾರ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಅಗ್ಗದ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡವು. ಕೆಲವರು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫೇಕ್​ ಎಂದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಗಮನವೇನು?: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ EV ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಕಂಪನಿಯ ಗಮನವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ. "ಟಾಟಾದ ಅಗ್ಗದ ಬೈಕ್" ಕುರಿತ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವದಂತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್​, 70 ಕಿ.ಮೀ ಟಾಪ್​ ಸ್ಪೀಡ್​! ಹೀರೋದ ವಿಡಾ ಇವೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ

