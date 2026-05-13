ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ ರೂಪ ತಾಳಿದ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್‌ ಸಿಎನ್​ಜಿ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್!

Tata Altroz iCNG AMT Launched in India: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್‌ನ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​..

ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ ರೂಪ ತಾಳಿದ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್‌ ಸಿಎನ್​ಜಿ! (Photo Credit: Cars TATA Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 13, 2026 at 7:59 AM IST

Tata Altroz iCNG AMT Launched in India: ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್‌ನ ಐಸಿಎನ್‌ಜಿ ಎಎಂಟಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ₹8.69 ಲಕ್ಷ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮೈಲೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು:

  • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ iCNG AMT ಪ್ಯೂರ್ ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹8,69,990
  • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ iCNG AMT ಪ್ಯೂರ್ S ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹8,99,990
  • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ iCNG AMT ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹9,56,990
  • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ iCNG AMT ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ S ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹9,81,990
  • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ iCNG AMT ಅಕ್ಪ್ಲಿಶ್ಡ್ S ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹10,76,990

ಕ್ಲಚ್ ಒತ್ತುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಕ್ರಮವು ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿಯನ್ನು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಐಸಿಎನ್‌ಜಿಯ ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಲಚ್ ಒತ್ತುವ ಬೇಸರದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್‌ಜಿಯ ವೆಚ್ಚ - ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 26.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಟಾಟಾದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್‌ನ ಐಸಿಎನ್‌ಜಿ ಎಎಂಟಿ ರೂಪಾಂತರವು 1.2-ಲೀಟರ್ ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಜಿನ್ 73.5 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 103 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಟಾಟಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ CNG ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಲಗೇಜ್ ಏರಿಯಾದ ಕೆಳಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇನ್ನೂ 210 ಲೀಟರ್‌ಗಳ ಬೂಟ್ ಜಾಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್‌ನ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್​, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ-ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್​, ಸ್ಲಿಕ್​ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್, HARMAN ನಿಂದ 10.25-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಸೌಂಡ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಸಿಕ್ಸ್​ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ HD ಸರೌಂಡ್-ವ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಭಾರತ್ NCAP ನಿಂದ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

