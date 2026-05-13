ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೂಪ ತಾಳಿದ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಸಿಎನ್ಜಿ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್!
Tata Altroz iCNG AMT Launched in India: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ನ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : May 13, 2026 at 7:59 AM IST
Tata Altroz iCNG AMT Launched in India: ಸಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ನ ಐಸಿಎನ್ಜಿ ಎಎಂಟಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ₹8.69 ಲಕ್ಷ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮೈಲೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು:
- ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ iCNG AMT ಪ್ಯೂರ್ ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹8,69,990
- ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ iCNG AMT ಪ್ಯೂರ್ S ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹8,99,990
- ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ iCNG AMT ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹9,56,990
- ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ iCNG AMT ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ S ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹9,81,990
- ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ iCNG AMT ಅಕ್ಪ್ಲಿಶ್ಡ್ S ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹10,76,990
ಕ್ಲಚ್ ಒತ್ತುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಸಿಎನ್ಜಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಕ್ರಮವು ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಸಿಎನ್ಜಿಯನ್ನು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಐಸಿಎನ್ಜಿಯ ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಲಚ್ ಒತ್ತುವ ಬೇಸರದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿಯ ವೆಚ್ಚ - ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 26.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಟಾಟಾದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ನ ಐಸಿಎನ್ಜಿ ಎಎಂಟಿ ರೂಪಾಂತರವು 1.2-ಲೀಟರ್ ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಜಿನ್ 73.5 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 103 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಟಾಟಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ CNG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಲಗೇಜ್ ಏರಿಯಾದ ಕೆಳಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇನ್ನೂ 210 ಲೀಟರ್ಗಳ ಬೂಟ್ ಜಾಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ-ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಸ್ಲಿಕ್ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್, HARMAN ನಿಂದ 10.25-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಸಿಕ್ಸ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ HD ಸರೌಂಡ್-ವ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಭಾರತ್ NCAP ನಿಂದ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
