ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್: ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ 35+ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್!
Tata Aeris Launch: ಸ್ವದೇಶಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್ ಸೆಡಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫುಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 26, 2026 at 2:58 PM IST
Tata Aeris Launch: ಸ್ವದೇಶಿ ಕಾರ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್ ಸೆಡಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 5.29 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅದರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಡಾನ್ನ ಪೈಪೋಟಿ Maruti Suzuki Dzire, Hyundai Aura ಮತ್ತು Honda Amaze ರೀತಿಯ ಕಾರುಗಳ ಜೊತೆ ಇರಲಿದೆ.
5 ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ: ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಐದು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ Smart, Pure, Pure+, Creative ಮತ್ತು Accomplished ಟ್ರಿಮ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸೆಡಾನ್ CNG ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಕಾರಿನ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ವೇರಿಯಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
Tata Aeris Smart ವೇರಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್: (ಬೆಲೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್- 5.29 ಲಕ್ಷ ರೂ. / iCNG- 6.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.)
- ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಲಕ್ಸ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವ್ಹೀಲ್
- ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಥೀಮ್
- 5-ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
- 14-ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೀಲ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್
- ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಸ್
- ಹಾಲೋ ಲೈಟ್ಬಾರ್ ಜೊತೆ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್
- ಟಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್
- ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟ್ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್
- ಎಲ್ಲಾ ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ 3-ಪಾಯಿಂಟ್ ELR ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್-ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್
Tata Aeris Pure ವೇರಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್: (ಬೆಲೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್- 6.15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಂದ ಶುರು / iCNG- 7.15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಂದ ಶುರು). Smart ವೇರಿಯಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೀಚರ್ಸ್
- ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆಡಿಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್
- 2 ಸ್ಪೀಕರ್ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್
- ಇನ್-ಬಿಲ್ಟ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಡಿಯೋ ಜೊತೆ 5-ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
- ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪವರ್ ವಿಂಡೋಡೇ/ನೈಟ್ IRVM
- ಬಾಡಿ-ಕಲರ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ORVM
- ಸ್ಪೀಡ್-ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಟೋ ಡೋರ್ ಲಾಕ್
- ZipFast AC 15W ಚಾರ್ಜರ್ರಿಯರ್ ಡಿಫಾಗರ್ಫ್ಲಿಪ್-ಕೀ ಜೊತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್
- ಫಾಲೋ-ಮಿ-ಹೋಮ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್
Tata Aeris Pure+ ವೇರಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್: (ಬೆಲೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್- 6.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಂದ ಶುರು, iCNG- 7.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಂದ ಶುರು). Pure ವೇರಿಯಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೀಚರ್ಸ್..
- 8-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
- 4 ಸ್ಪೀಕರ್
- HD ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
- ವೈರ್ಲೆಸ್ Apple CarPlay
- ವೈರ್ಲೆಸ್ Android Auto
- ಎರಡು Type-C 65W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್
- ಹಿಂದೆ AC ವೆಂಟ್ಸ್
- ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್
- 15-ಇಂಚಿನ ವ್ಹೀಲ್
- ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS)
- ಕೋ-ಡ್ರೈವರ್ ಕಡೆ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಮಿರರ್
- ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್-ಟಚ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್
Tata Aeris Creative ವೇರಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್: (ಬೆಲೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್- 7.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಂದ ಶುರು, iCNG- 8.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಂದ ಶುರು). Pure+ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೀಚರ್ಸ್..
- ಹಲವು 3D/2D ವ್ಯೂ ಇರುವ 360-ಡಿಗ್ರಿ SVS HD ಕ್ಯಾಮೆರಾ
- ಸಿಗ್ನೇಚರ್ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು DRLs
- ಇನ್ಫಿನಿಟಿ LED ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್
- ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (FATC)
- ರೈನ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್
- ಆಟೋ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್
- 15-ಇಂಚಿನ ಡೈಮಂಡ್-ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್
- 10.25-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
- ಒನ್-ಟಚ್-ಡೌನ್ ಡ್ರೈವರ್-ಸೈಡ್ ವಿಂಡೋ
- ಬ್ಲೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್
- ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ (PEPS)
- ಆಟೋ-ಫೋಲ್ಡ್ ORVMs
- ಕ್ರೋಮ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್
- ಕೂಲ್ಡ್ ಗ್ಲವ್ಬಾಕ್ಸ್
Tata Aeris Accomplished ವೇರಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್: (ಬೆಲೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್- 8.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಂದ ಶುರು, iCNG- 9.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಂದ ಶುರು). Creative ವೇರಿಯಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೀಚರ್ಸ್..
- 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ iRA ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ
- LuxTouch ಲೆದರೆಟ್ ಸೀಟ್ಸ್
- AeroLux ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಲೆದರೆಟ್ ಸೀಟ್ಸ್
- ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ (DVR)
- ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಜೊತೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಡೆಕ್
- LED ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್
- ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ Type-C 65W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್
- ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ರೂಫ್
Tata Aeris ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಈ ಸೆಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ CNG ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹೊಸ Tata Aeris CNG ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುವ 'Accomplished' ವೇರಿಯಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.
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