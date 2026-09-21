ಇತಿಹಾಸ ಸೇರುತ್ತಾ ಟಿಗೋರ್? ಬರ್ತಿದೆ ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಲಾಂಚ್!?
Tata Tigor Replace Aeris: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೊಸ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 21, 2026 at 1:25 PM IST
Tata Tigor Replace Aeris: ದೇಶೀಯ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೊಸ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೆಡಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಕಾಣಸಿಗಲಿವೆ.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ "ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ "ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್" ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಟಿಗೋರ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಸೆಡಾನ್ನ ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?: ಟೀಸರ್ನಿಂದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಹೊಳೆಯುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾದ ಫ್ರಂಟ್ - ಎಂಡ್ ಲುಕ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಅದರ ಬಂಪರ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಓಪನಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವೀಲ್ ಡಿಸೈನ್, ಬದಲಾದ ರಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ರಿಯರ್ ಬಂಪರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸೆಡಾನ್ನ ಮೂಲ ಆಕಾರ-ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ 'Aeris' ಹೆಸರನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ರೀ - ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದರೊಂದಿಗೆ Tata Tigor ಅನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ರೀ-ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಂಟ್ ಲೈನಪ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಟಿಯಾಗೊದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ ಕ್ಯಾಬಿನ್: ಈ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಸೆಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆದ Tata Tiago ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 10.25-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಹೊಸ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ Android Auto ಮತ್ತು Apple CarPlay ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುವ ಮಿರರ್ಗಳಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಕರಣೆಯಾಗಿ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತರ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅದರ ಲಾಂಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್, CNG ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಷನ್: ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ-ಫಿಟೆಡ್ CNG ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 85 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 113 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, CNG ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಜಿನ್ 75 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 96.5 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು AMT ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕಂಪನಿ Tata Aeris.ev ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಹೊಸ Tata Aeris ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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