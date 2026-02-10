ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್
Jaguar Land Rover Factory: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : February 10, 2026 at 9:40 AM IST
Jaguar Land Rover Factory: ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಣಿಪೇಟ್ನ ಪಾನಪಕ್ಕಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಐದನೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಗುಜರಾತ್ನ ಸಾನಂದ್ನಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಜಂಟಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ರಂಜನ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ಘಟಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ JLR ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಜನ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾನಪಕ್ಕಂ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಾದರಿ ಜೆಎಲ್ಆರ್ನ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಇವೊಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಪಾನಪಕ್ಕಂ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು" ಎಂದರು.
"ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯವಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಕರಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವು ‘ಮುಂದಿನ 5-7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ’ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಮುಂಬರುವ ಟಾಟಾ ಅವಿನ್ಯಾ ಎಸ್ಯುವಿಯಂತಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ತಮಿಳುನಾಡು ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 5,000 ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3-4 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ 16 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೇ 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಹೇಳಿದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಮೊದಲ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಇವೊಕ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೆಎಲ್ಆರ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅನೇಕ ಇತರ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಟಾಟಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
