ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ಗೆ AI, EV ಟಚ್: ಕಸ ತೆಗೆಯಲು ರೋಬೋಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ!
Swachh Bharat Mission AI EV: ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ನ 12ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಗರಗಳು ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ AI ರೋಬೋಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ.
Published : October 2, 2026 at 1:58 PM IST
Swachh Bharat Mission AI EV: ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ಕ್ಕೆ 12 ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ನಗರಗಳು ಈಗ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI), ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಳೆಯ ವಿಧಾನ ಬಿಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ AI ನಿಂದ EV ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬುಕಿಂಗ್: ರಾಯ್ಪುರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಫೀಕಲ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (FSM) ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್. ಇದನ್ನು UPYOG ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್ ಬೆಂಬಲವಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಜನರು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ID ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿಳಾಸ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಪೇಜ್ನ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ, ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗೆ ಇಳಿಯುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆಗೂ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು AI ರೋಬೋಟ್: ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ G-SPIDER ಎಂಬ ರೋಬೋಟ್ ತಂದಿದೆ. ಇದು AI ಪವರ್ಡ್ ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಮಾಯಿಝಾಂಚನ್ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ಮಷಿನ್ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಕಸ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಳೆದು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನ ಹರಿವು, ಕಸದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಲುವೆಯ ರಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಚಲಿಸುವ ಬಯೋಮಿಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಸವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ತೆಗೆದ ಕಸವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿಷಕಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ನಿರಂತರ ಹರಿವಿದ್ದರೂ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗುಂಟೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ EV ಕ್ರಾಂತಿ: ಗುಂಟೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋಗಳು ಮನೆ ಮನೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವಾಹನದಲ್ಲೂ GPS ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 71,000 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 21,000 ಟನ್ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗ್ರೇಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 15 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 5,478 ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಇ - ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 40 ಕಿ.ಮೀ ಓಡುತ್ತವೆ. ಇವು ದಿನಕ್ಕೆ 41 ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15,160 ಟನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೋರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ (ICCC) ಮೂಲಕ GPS ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2014ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
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