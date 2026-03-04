ಖರೀದಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ! ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಇವಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸುಜುಕಿ
Suzuki eAccess Rent Ride: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Published : March 4, 2026 at 9:41 AM IST
Suzuki eAccess Rent Ride: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ.1.88 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಜುಕಿ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈಗ ನೀವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೊಂದಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಜುಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೈಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಪನಿ ರಾಯಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಖರೀದಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸುಜುಕಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂದೇಹ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಯೋಜನೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು.
ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಸುಜುಕಿಯ ಈ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 3.07 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ 95 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 71 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 4.1 kW ಪವರ್ ಮತ್ತು 15 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 0ರಿಂದ 80ದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕಚೇರಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಚಲಿಸಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ: ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಸುಜುಕಿ ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಕಲರ್ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕೀ-ಲೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ (ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು), USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್, ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳು, ಫುಲ್ LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸುಜುಕಿ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್, ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್, ಅಥರ್, ಓಲಾ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ನ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶ್ರೇಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸುಜುಕಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಅದು ಈಗ ತಂದಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಇವಿ ಬಾಡಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಸುಜುಕಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಕ್ಸರ್, ಬರ್ಗ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಅವೆನಿಸ್ನಂತಹ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಬಹುದು.
