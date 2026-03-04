ETV Bharat / technology

ಖರೀದಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ! ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಇವಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸುಜುಕಿ

Suzuki eAccess Rent Ride: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ (Photo Credit: Suzuki Motorcycle)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 4, 2026 at 9:41 AM IST

2 Min Read
Suzuki eAccess Rent Ride: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ.1.88 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಜುಕಿ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈಗ ನೀವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೊಂದಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಜುಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೈಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಪನಿ ರಾಯಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಖರೀದಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸುಜುಕಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂದೇಹ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಯೋಜನೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು.

ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಸುಜುಕಿಯ ಈ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 3.07 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ 95 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್​ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 71 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 4.1 kW ಪವರ್ ಮತ್ತು 15 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 0ರಿಂದ 80ದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕಚೇರಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಚಲಿಸಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ: ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಸುಜುಕಿ ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಕಲರ್​ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕೀ-ಲೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್​ (ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು), USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್, ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೆಸ್ ಟೈರ್‌ಗಳು, ಫುಲ್​ LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಸರ್​ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್​ ಮತ್ತು ಸುಜುಕಿ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್, ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್, ಅಥರ್, ಓಲಾ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್‌ನ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶ್ರೇಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸುಜುಕಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಅದು ಈಗ ತಂದಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಇವಿ ಬಾಡಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಸುಜುಕಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಕ್ಸರ್, ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಮತ್ತು ಅವೆನಿಸ್‌ನಂತಹ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಬಹುದು.

