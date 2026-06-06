8 ಜನ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬಹದು: ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗಿ ಸುಜುಕಿಯ ಹೊಸ ಕಾರು ಲಾಂಚ್!
Suzuki Landy 2026 Minivan: 8 ಸೀಟರ್ ಡಿಸೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಜುಕಿ ಲ್ಯಾಂಡಿ 2026 ಮಿನಿವ್ಯಾನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 6, 2026 at 1:23 PM IST
Suzuki Landy 2026 Minivan: ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಿನಿವ್ಯಾನ್ಗಳು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳು, ಬಹು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಮಿನಿವ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಹುಮುಖತೆಯು, ಒಂದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
📢スズキの新情報！— スズキ株式会社 (@SUZUKI_JP_PR) June 1, 2026
6月1日より３列シートミニバンの「ランディ」を一部仕様変更して発売🎉
注目ポイントをチェック！
・ハイブリッド車に統一
・2WD車に8人乗り仕様を新設定
・全車にエアロ仕様のデザインを採用
・マルチインフォメーションディスプレイを７インチへと大型化… pic.twitter.com/xbspOKZonX
ಜಪಾನ್ನ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಲ್ಯಾಂಡಿ ಮಿನಿವ್ಯಾನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು 2026ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು 2007 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಲ್ಯಾಂಡಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಲವಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾದರಿಯು ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2026 ಲ್ಯಾಂಡಿ 1.8-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಟಪ್ ಗರಿಷ್ಠ 138 ಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮೈಲೇಜ್ ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಸುಜುಕಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಿನಿವ್ಯಾನ್ 23.2 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ರಂಟ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ) ಸಂರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆದರೆ, ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು 'ಇ-ಫೋರ್' ಹೆಸರಿನ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ) ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಪಾನಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2026 ಸುಜುಕಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಯ ಫ್ರಂಟ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ₹23 ಲಕ್ಷ (ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇ-ಫೋರ್ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹24.71 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿದೆ.
ಗಾತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಿನಿವ್ಯಾನ್ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅನೇಕ 7-ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ "ವ್ಯಾನ್" ಎಂಬ ಪದ ಕೇವಲ ಉಲ್ಲೇಖವು ಅದನ್ನು ಬೃಹತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು. ಉಪಯುಕ್ತತೆ, ಸೀಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ 7 ಅಥವಾ 8-ಸೀಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ..
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