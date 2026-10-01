ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಹಯಾಬುಸಾ: ಈ ಸುಜುಕಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Hayabusa Special Edition Launched: ಸುಜುಕಿ ಹಯಾಬುಸಾ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಗ 18.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 1, 2026 at 10:21 AM IST
Hayabusa Special Edition Launched: ಸೂಪರ್ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುಜುಕಿ ಹಯಾಬುಸಾ ಈಗ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯು ಹಯಾಬುಸಾ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ (Hayabusa Special Edition) ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 19.90 ಲಕ್ಷ ರೂ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಯಾಬುಸಾ ಲೈನ್-ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ 91 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಯಾಬುಸಾ ಕೂಡ ಮೂರು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ 93,000 ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 18.99 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಹಗುರವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೈಡರ್ ಏಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಜುಕಿ ಶೋರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
2026 ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಸುಜುಕಿ ಹಯಾಬುಸಾ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 2027 ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಲ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
2026 ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಲ್ ವಿಗರ್ ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಡೆಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವೀಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 3D ಸುಜುಕಿ ಲಾಂಛನ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಮಫ್ಲರ್ ಎಂಡ್ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅನೊಡೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಂಗಲ್ - ಸೀಟ್ ಕೌಲ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ 91,000 ರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೇವಲ ಈ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನು?: ಎರಡೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಈಗ ಎಲಿ ಪವರ್ ಲಿಥಿಯಂ - ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸುಜುಕಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಹಗುರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಲೋಡ್ ಅಡಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಲಾಂಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಮೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಗ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈಡರ್ಗಳು ಥ್ರೊಟಲ್ ತೆರೆದಿಡದೆಯೇ ನಿಗದಿತ ವೇಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಯಾಬುಸಾ ಈಗ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಡೇರಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಗ್ರೇ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬರ್ನ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಮತ್ತು ಪರ್ಲ್ ವಿಗರ್ ಬ್ಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಲ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ವೈಟ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯಾ?: ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿಯೂ 1,340cc, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಇನ್ಲೈನ್-ಫೋರ್ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು 190bhp ಮತ್ತು 142Nm ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರು-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಹಯಾಬುಸಾ ತನ್ನ ಟ್ವಿನ್-ಸ್ಪಾರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ KYB USD ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 320mm ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೆಂಬೊ ಸ್ಟೈಲೆಮಾ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 260mm ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೈಪರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ S22 ಟೈರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 17-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ 800mm ಮತ್ತು ಕರ್ಬ್ ತೂಕ 266kg ಆಗಿದೆ. ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಆರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಮೂರು ಪ್ರೀಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಸ್ಟಮೈಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೋಡ್ಗಳು, ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ABS, ಲಾಂಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಲ್-ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
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