ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಜುರಿ ಲುಕ್ ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲಗ್ಗೆ
Suzuki Burgman Street Launched: ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : April 3, 2026 at 2:45 PM IST
Suzuki Burgman Street Launched: ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಬರ್ಗ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಬರ್ಗ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು.
2018 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ-ಶೈಲಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ 125 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಈಗ, "ಒನ್ & ಓನ್ಲಿ" ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾರಾಟವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಲಿಕ್ ಮಾರ್ಡನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡಿಸೈನ್!: ಹೊಸ ಬರ್ಗ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಲುಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಾಡಿವರ್ಕ್ ಮೇಲಿರುವ ಕರ್ವ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಕಾರಿನಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಡಿ-ಮೌಂಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್-ಲೆನ್ಸ್ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್, ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ LED ಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ LED ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಅಪ್ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಮಫ್ಲರ್ (ಸೈಲೆನ್ಸರ್) ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕ ಸೌಕರ್ಯ, ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸುಜುಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಫ್ರೇಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಂಚಾರದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ದವಾದ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬುಲ್ ಫ್ಲೋರ್ಬೋರ್ಡ್, ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಸೀಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS) ಇರುವುದರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗದೆ ವಾಹನವು ಸುರಕ್ಷಿತ, ನಿಯಂತ್ರಿತದಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸುಜುಕಿ ಇಕೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ (SEP) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 124cc, 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 6.2 kW ಪವರ್ ಮತ್ತು 10.2 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ 125 ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿಟಿ, ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಈ ಮಾದರಿಯು 24.6-ಲೀಟರ್ ಬೃಹತ್ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ವಿಭಾಗವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಕೆಟ್ಗಳು, ಎರಡು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹುಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು USB ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೈಲ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಇಂಧನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಧನ ತುಂಬಲು ಸೀಟಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ 5.5 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ TFT ಎಡಿಷನ್, ಹೈ-ಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ರೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ TFT ಎಡಿಷನ್' ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ 4.2-ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ TFT LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೀಲೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. 'ಆನ್ಸರ್-ಬ್ಯಾಕ್' ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಹೊಸ ಬರ್ಗ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸುಜುಕಿ ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ರೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್: ರೂ. 1,01,944 (ದೆಹಲಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದು ರಾಯಲ್ ಬ್ರಾನ್ಜ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನಂತಹ 5 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ರೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ TFT ಎಡಿಷನ್: ರೂ. 1,13,220 (ದೆಹಲಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ (ಕಾಪರ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ).
