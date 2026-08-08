ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ದರ್ಬಾರ್, ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ: ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಕಣ್ಣು!!
India Passenger Vehicle Sales: 2025-26ರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ.
Published : August 8, 2026 at 2:21 PM IST
India Passenger Vehicle Sales: 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಸ್ಯುವಿ ವಾಹನಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇ 12.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ರುಬಿಕ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025-26ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯುವಿ ವಾಹನಗಳ ಪಾಲು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 65ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮವು ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ದೇಶವಾಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಬಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಾರತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
2047ರ ವೇಳೆಗೆ 20 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳ ಗುರಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ "ವಾಹನ ಉದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆ 2047" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟು ವೀಲರ್, ಥ್ರೀ ವೀಲರ್, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ವೀಲ್ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆ 2025-26ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.47 ಕೋಟಿ ಇದ್ದದ್ದು, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 5 ಕೋಟಿಗೆ ಮತ್ತು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ 20 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರುಬಿಕ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತುಷಾರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಘೋಷಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಯುನಿಟ್ ತಯಾರಕರು, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಪಾಲುದಾರರ ಸುದೀರ್ಘ ಸರಪಳಿ ಇದೆ. ಇವರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೂರು ಹಂತದ ಕೆಳಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ: 2020-21ರಲ್ಲಿ 30.6 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆ 2025-26ರಲ್ಲಿ 55.4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟವು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದು 46.4 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ.
2024-25ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದ ಮಾರಾಟ 2025-26ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರಾಟವು ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಮಾರಾಟವು ಶೇ 12.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ವೆಚ್ಚವೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ರಫ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 17ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದು 7.7 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಯುವಿ ವಾಹನಗಳ ರಫ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಎಸ್ಯುವಿ ವಾಹನಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಭಾರತದ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮವು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.
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