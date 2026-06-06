ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ: ಶೇ75 ವರೆಗೆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು!
SUV Assured Buyback Offers: ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಅನೇಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್. ಈ ಆಫರ್ಗಳು ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 6, 2026 at 10:49 AM IST
SUV Assured Buyback Offers: ಐಷಾರಾಮಿ SUV ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಕಾಣುವವರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ (ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಲೆ) ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ "ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್" ಆಪರ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾರಿನ ಮೂಲ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯ ಶೇ 75ರ ವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ SUV ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್: ಜರ್ಮನ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಟೈಗನ್ SUV ಗಾಗಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಅಷ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ (ICE) ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೂಲ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯ ಶೇ 75ರಷ್ಟನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆ 30,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೈಗುನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹10.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹19.29 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಇದು 1.0-ಲೀಟರ್ TSI ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು 115 PS ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್ ಆಫರ್: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸ್ಯುವಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೀಪ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ 'ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ 7' ಮಾಲೀಕತ್ವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೂಲ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯ 60% ವರೆಗೆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೈಲೇಜ್, ವಾಹನದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಯಸ್ಸಿನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಕಂಪಾಸ್ ಮಾದರಿಯ 'ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ 7' ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಬೆಲೆ ₹41,926. ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವಾರಂಟಿ, 7 ವರ್ಷಗಳ ರೋಡ್ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಂತಹ ಉಚಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ₹17.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹30.70 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ: ಈ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ ಜೀಪ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 7-ಸೀಟರ್ SUV ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪಾಸ್ನಂತೆಯೇ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾದರಿಗೂ 'ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ 7' ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಾಹನವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯ 60% ವರೆಗಿನ ಅಷ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಂತಿಮ ರಿಟರ್ನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾಹನದ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ವೆಚ್ಚ ₹47,024. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹23.33 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹37.82 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮರುಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
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