ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಸೂತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು?
Surya Grahan 2026 India: ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
Published : August 12, 2026 at 7:00 AM IST
Surya Grahan 2026 India: ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಯು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದಂತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂತಕ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಹಣದ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ: ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವು ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಉತ್ತರ ರಷ್ಯಾ, ಸ್ಪೇನ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣ ಯುರೋಪ್ನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳು, ಕೆನಡಾ, ಉತ್ತರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?: ಇಲ್ಲ.. ಈ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಹಾದಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣದ ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ. ಸ್ಥಳ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಂಚಾಂಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸಹ ಗ್ರಹಣವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂತಕ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಗ್ರಹಣದ ಗೋಚರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಮಹತ್ವ.
ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ 2026 ಜಾಗತಿಕ ಸಮಯಗಳು: ಇವು ಭಾರತದಿಂದ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯಗಳಲ್ಲ. ಗ್ರಹಣದ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:04 PM IST, ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರಹಣ: ರಾತ್ರಿ 11:16 PM IST ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಅಂತ್ಯ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು 12:04 AM, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗ್ರಹಣವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಂತ್ಯ: ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು 1:28 AM.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಕಾಲ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ?: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿಯಮವೆಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೂತಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಹರ್ಗಳ ಮೊದಲು ಸೂತಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 12ರ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಪಂಚಾಂಗ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ಸೂತಕ ಪ್ರಾರಂಭ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
- ಸೂತಕ ಅಂತ್ಯ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂತಕ ಅವಧಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೂತಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಓದಿ: 'ಭಾರತವೇ ಸ್ಟಾಲಿನ್ಗ್ರಾಡ್', 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 17 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ: ಚೀನಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯೋ ಚರ್ಚೆ!!