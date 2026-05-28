'ರಾಜ್ಯಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು': ಶೇ.28 ಜಿಎಸ್ಟಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ
Online Gaming Tax: ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇ.28ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನಿ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
Published : May 28, 2026 at 8:22 AM IST
Online Gaming Tax: ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಟಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಟಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಬಹುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಬಾರದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಬಿ. ಪಾರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಆರ್.ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಟಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಕೌಶಲ್ಯ ಒಳಗೊಂಡ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಂತದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡದ ಹೊರತು ಅವು ಯಾವುದೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ 28% GST: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.28 GST ವಿಧಿಸುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಲ್ ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 2017ರ CGST ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೀಯ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ತೆರಿಗೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವಾಗ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಅವು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಟದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವು ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಸೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆಟದ ಮೇಲೆಯೇ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಎಂದರೆ ಆಟ ಅಥವಾ ಜೂಜಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸೇರುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಹಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು "ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹಕ್ಕುಗಳು" ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವು ಶೇ.28ರಷ್ಟು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಬಿ.ಪಾರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿ.ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಕೇವಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು "ಪೂರೈಕೆದಾರರು" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ GST ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ GST ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ವಿತ್ತೀಯ ಪಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ 28 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು GST ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪೀಠವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಜೂಜು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿತು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಿಗೆ GSTಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ 'ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು' ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಮ 31A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಟಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಾನೂನುಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂಪರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಬಲೂನ್ ಮಿಷನ್ ‘ಸನಾ’ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ