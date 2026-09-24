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ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಎಕ್ಸ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್​ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ!

Supreme Court Social Media: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ಮತ್ತು ಫೇಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ PIL ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

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ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 8:57 AM IST

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Supreme Court Social Media: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ, ದ್ವೇಷಪೂರಿತ, ನಿಂದನೀಯ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ (PIL) ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ: ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (CJI) ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ. ಮೋಹನಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಹಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಸೋತ್ತಂಭಾಯಿ ಗಾಧಿಯಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, "ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು" ಎಂದು CJI ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಕೀಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು.

ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ತೆಗೆಯಲು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ: ವಕೀಲ ಬರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ PIL ನಲ್ಲಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ, 2000 ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ, ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, X ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ "ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ, ದ್ವೇಷಪೂರಿತ, ನಿಂದನೀಯ, ಅವಹೇಳನಕಾರಿ, ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು.

ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಘಾಲ್ ತೀರ್ಪು ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾನೂನಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡದ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹರಡುವುದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕ್ರಮವು ಸಂವಿಧಾನದ 19(1)(a) ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು 19(2) ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮಂಜಸವಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು, SMS ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು PIL ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಘಾಲ್ ವಿ. Union of India ತೀರ್ಪನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅದರ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಎಕ್ಸ್​, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆಗಳು, ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ PIL ನಕಾರ
ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಡೆ
YOUTUBE FACEBOOK X CASE
ANTI NATIONAL SLOGANS CASE
SUPREME COURT SOCIAL MEDIA

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