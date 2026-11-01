ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್: ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ನೇಮಕ!
Cyber Security Captain: ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು 2027 ರೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು 'ಕ್ಲಿಕ್' ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತ 'ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್' ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 8:58 AM IST
Cyber Security Captain: ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್’ (Cyber Security Captain) ಆಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ ಅವರು ಈ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅವುಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಡೆಯುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಕ್ಲಿಕ್ (CLICK) ಯೋಜನೆ?: ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ ಅವರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಕ್ಲಿಕ್’ (CLICK - Community Led Initiative for Cyber Resilient Kerala) ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸೈಬರ್ ವಿಭಾಗವು ಈ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ 2027ರ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಇಡೀ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೈಬರ್-ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ (Cyber-resilient) ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 10 ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್' ಕ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಕಿವಿಮಾತು: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರು, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ತಾಗ ಅಥವಾ ಹಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 'ಫೀಚರ್ ಫೋನ್' (ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್) ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI) ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಮಾಜವು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಂಚನೆಗಳು: ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 54,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ತುತ್ತಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1930 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಯು ಮುಂಬರುವ ನವೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
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