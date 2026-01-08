ಉಪಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರಿಯೂ ಬೆಳಕು! 'ಸನ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್' ವಿವಾದಿತ ಉಪಗ್ರಹ ಈ ವರ್ಷ ಉಡಾವಣೆ
Sunlight On Demand controversial satellites: ಅಮೆರಿಕದ ನವೋದ್ಯಮವೊಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಮೂಹದ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : January 8, 2026 at 1:35 PM IST
Sunlight On Demand: ಅಮೆರಿಕದ ನವೋದ್ಯಮವೊಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಮೂಹದ ಮೂಲಕ "ಸನ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್" ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. 18 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಗ್ರಹವಾದ ಇರೆಂಡಿಲ್ -1ನೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, 2026ರಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 4,000 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಲಿವೆ.
ಆರಂಭಿಕ "ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸ"ದ ಭಾಗವಾಗಿ 10 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕಂಪನಿ ಹತ್ತಾರು ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸಾವಿರಾರು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ "ದೂರಸ್ಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ರಕ್ಷಣೆ, ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ"ಗಾಗಿ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬೆಳಕಿನ ಬಿಂದುವನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲು ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಪಕವು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ನೆಲದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 625 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕನ್ನಡಿಗಳು 54 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಗಡಿಯಾರದಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಬಿಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ದೂರದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದರೆ ಆ ಬಿಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ದೂರದವರೆಗೆ, ಸಮತಟ್ಟಾದ ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ಅರ್ಧ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಸುಮಾರು 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಉಪಗ್ರಹದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ 625 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶಿತ ನೆಲದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಿಂದಾಗಿ ಬಾಗಿದ ಕನ್ನಡಿ ಅಥವಾ ಮಸೂರವು ಸಹ ಕಿರಿದಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 54-ಮೀಟರ್ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ 15,000 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬಲೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬೆನ್ ನೊವಾಕ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾದ ಕೊನೆಯ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಫಲಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬಲೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ "ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸೌರ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು" ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರಿ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕೇವಲ 200 ವ್ಯಾಟ್ಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರತಿಶತ.
ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ 54-ಮೀಟರ್ ಉಪಗ್ರಹವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ 15,000 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ 3,000 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಇದು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ: 625 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಿಂದ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 3.5 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ 3,000 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋವಾಕ್ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 250,000 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ತುಣುಕುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಬೃಹತ್ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನ 20 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮಾತ್ರ 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕಡಿಮೆ-ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಸನ್-ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು: ಹಾಗಾದರೆ, ಕನ್ನಡಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಧನವೇ? ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲ.. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಗ್ರಹವು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಿಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗಳ ಸಮೂಹವು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ನೋಡುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಸೂರ್ಯನಂತೆಯೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಬೆಳಕು ವಿಶ್ವವನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ಉದ್ದೇಶವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಆಕಾಶವು ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಬೆಳಗಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಳವಳಗಳಿಗೆ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು "ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ, ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ" ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಕಾಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪರಿಸರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ.
- ಕಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಕೃತಕ ಬೆಳಕು ರಾತ್ರಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಹೊಸ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.
- ಉಪಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ಷಣಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
- ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ಲಯಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
- ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಗಳು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಕನ್ನಡಿಗಳಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಚಲನೆಯು ಹಠಾತ್ ಹೊಳಪುಗಳು, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳು ರಾತ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿ, ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಗಳು ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಕಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕಗಳಿಂದ ಚದುರಿದ ಬೆಳಕು ಆಕಾಶ-ಪ್ರಜ್ವಲತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ-ಆಧಾರಿತ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಕಕ್ಷೆಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
