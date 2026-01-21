27 ವರ್ಷ, 3 ಮಿಷನ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 608 ದಿನಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯ: ನಾಸಾಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ
Sunita Williams Retired: ಭಾರತೀಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಸಾದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 21, 2026 at 11:29 AM IST
Sunita Williams Retired: 27 ವರ್ಷಗಳು, ಮೂರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 608 ದಿನಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದ ನಂತರ ನಾಸಾದ ಅನುಭವಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಾ ಮಂಗಳವಾರ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಸುನೀತಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (ISS) ಇದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ದೀರ್ಘದ ಜೊತೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವೂ ಆಗಿತ್ತು.
ಮಾನವ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಟಿದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಈಗ ಸೇರಿದೆ. ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಸುನೀತಾ ಅವರನ್ನು "ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದ ಹಾದಿ" ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 608 ದಿನಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನು 1998 ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಮೂರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 608 ದಿನಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಇದು ಯಾವುದೇ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 286 ದಿನಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿರುವ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುನೀತಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 62 ಗಂಟೆ 6 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಡಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ: ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2006ರಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಡಿಸ್ಕವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 14/15 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿತು.
2012ರಲ್ಲಿ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ನ ಬೈಕೊನೂರ್ ಕಾಸ್ಮೋಡ್ರೋಮ್ನಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಈ 127 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ISS ರೇಡಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದುರಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಮಿಷನ್ ಜೂನ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬುಚ್ ವಿಲ್ಮೋರ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಲೈನರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ಕ್ರೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮಿಷನ್ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವು. ಇಬ್ಬರೂ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಈ ಮಿಷನ್ ಅವರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.
ಭಾರತೀಯ ಬೇರುಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ: ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ತಂದೆ ದೀಪಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗುಜರಾತ್ನ ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜುಲಾಸನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಬೋನಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಸ್ಲೊವೇನಿಯನ್ ಮೂಲದವರು. ಓಹಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸುನೀತಾ, ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ನ ನೀಧಮ್ ನಗರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಬಲ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
"ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳ": ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ISS, ಅದರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಭವಿಷ್ಯದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಲುದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ: ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳು, ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಮರ್ಪಣೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮಾನವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅವರ ಕಥೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ: ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರವೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
