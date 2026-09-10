"ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಗ್ರಹದವರು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು": ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಭಾವುಕ ನುಡಿ!!
Sunita Williams Bengaluru Expo: ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
Published : September 10, 2026 at 11:03 AM IST
Sunita Williams Bengaluru Expo: ಖ್ಯಾತ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮರಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ "ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ" ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 9ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ 'ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್' ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?: ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುನೀತಾ, ದೇಶಗಳು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಪರಸ್ಪರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದರು. ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, "ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು, ಸ್ಪೇಸ್ಸೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು": "ನಾವು ಚಂದ್ರ ಬಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಮಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೇಕು" ಎಂದು ಸುನೀತಾ ಹೇಳಿದರು. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.
"ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೆಲದೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂವಹನ ವಿಳಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗದ ಡೇಟಾ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು" ಎಂದರು.
ವಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂದ್ರೇನು?: ವಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕ್ರ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಾಮ್ ಶೆಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 5 ವರ್ಷದ ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪನಿ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೇವನ್-1 ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥನೀಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಲು ಇದನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗಗನಯಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದರು?: ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂಗದ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣ (BAS)ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಿಜನರೇಟಿವ್ ಲೈಫ್-ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಇವಿಎ ಸ್ಪೇಸ್ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
BAS ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. "ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಗಗನಯಾನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಸುನೀತಾ ಭಾವುಕ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ: ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುನೀತಾ, ಮನುಷ್ಯರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. "ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣಾ ಪಂಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅವು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಕು" ಎಂದರು.
600 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸುನೀತಾ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ನೋಡಿದ ಅನುಭವ ಮಾನವೀಯತೆ ಒಂದೇ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು ಎಂದರು. "ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅನಿಸಿತು. ಭೂಮಿ ದುಂಡಾಗಿದೆ, ಚಪ್ಪಟೆಯಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಅಮೆರಿಕನ್, ನನ್ನ ತಂದೆ ಭಾರತದಿಂದ, ತಾಯಿ ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾದಿಂದ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸುನೀತಾ 27 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಂತರ ನಾಸಾದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು, 608 ದಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
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