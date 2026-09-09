ETV Bharat / technology

GSLV-F17 ಮಿಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್! ಇಸ್ರೋಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಾಂ! ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ಅಜಯ್ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ

Karnataka ISRO Collaboration: GSLV-F17/EOS-05 ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಇಸ್ರೋ ಚೇರ್ಮನ್ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

GSLV F17 EOS 05 SUCCESS KARNATAKA MINISTER AJAY SINGH CM DK SHIVAKUMAR ISRO GSLV F17 MISSION KARNATAKA
GSLV-F17 ಮಿಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್! ಇಸ್ರೋಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಾಂ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2026 at 9:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Karnataka ISRO Collaboration: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಶಸ್ವಿ GSLV-F17/EOS-05 ಮಿಷನ್‌ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ISRO ದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಈ ಮಿಷನ್ ಭಾರತದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಇಸ್ರೋ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಶೋಧನೆ, SpaceTech, DeepTech, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಜಯ್ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಂದನೆ: ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ಇಸ್ರೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಿಷನ್‌ಗಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ನಾಯಕತ್ವದ ಜೊತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಆಳವಾದ ಸಹಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು

ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ. "ಕರ್ನಾಟಕ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ SpaceTech ಮತ್ತು DeepTech ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅಜಯ್ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸಚಿವ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, "GSLV-F17/EOS-05 ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋದ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಯಶಸ್ವಿ ಮಿಷನ್ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. EOS-05 ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ರೋದ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮಿಷನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಿ: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ದುರುಪಯೋಗ! ಇದರ ಹಿಂದಿದೆಯಾ ಚೀನಾ ಆಪ್ಸ್​ ಕೈವಾಡ? ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಕಥೆ!

TAGGED:

GSLV F17 EOS 05 SUCCESS
KARNATAKA MINISTER AJAY SINGH
CM DK SHIVAKUMAR ISRO
GSLV F17 MISSION KARNATAKA
KARNATAKA ISRO COLLABORATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.