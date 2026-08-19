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ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ್​​​​​​​ದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರಚನೆ ಪತ್ತೆ: ಲಕ್ಷ ಸೂರ್ಯರಷ್ಟು ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಯ!

ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರಚನೆ ಪತ್ತೆ - ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ಈ ರಚನೆ ಬಹಿರಂಗ - ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ರೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆ

STRANGE SHAPE SPOTTED IN UNIVERSE
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರಚನೆ ಪತ್ತೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2026 at 7:22 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್​: ವಿಶ್ವವು ನಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ನಿಲುಕದ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬೃಹತ್, ಅಭೂತಪೂರ್ವ ರಚನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕನ್​ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ (JWST) ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಯದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಸರಿಸುಮಾರು 100,000 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ ಸೂರ್ಯರ ಪ್ರಕಾಶದಷ್ಟು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಖಗೋಳ ವಸ್ತುವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಈ ಅಮೆರಿಕನ್​ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

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ರೋಹನ್​ ನಾಯ್ಡು (Eenadu)

ಅಮೆರಿಕದ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (MIT) ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುಡುಕಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ JWST ಬಳಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು.

ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ನಂತರ..: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದೇ ತಿಳಿದಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತಹ ಆಕಾಶ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು "ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು" ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಸ್ತುವು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ?: ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಆಕಾಶ ವಸ್ತುವು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೃಹತ್ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು MOM-BH-1 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಹೊದಿಕೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ಸೌರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪರಮಾಣು ಸಮ್ಮಿಳನದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಸ್ತುವು ಅದರೊಳಗೆ ಬೀಳುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಂದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದವರೆಗೆ: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ರೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಯೇಲ್-ಎನ್‌ಯುಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಕೂಡಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ನಂತರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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JWST SPOTTED STRANGE SHAPE
MIT SCIENTISTS NEW DISCOVERY
MYSTERIOUS OBJECT IN UNIVERSE

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