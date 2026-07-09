TRAI ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದ ಟ್ರೂಕಾಲರ್!
TRAI Directs Truecaller: TRAI ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಬಲವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
Published : July 9, 2026 at 11:31 AM IST
TRAI Directs Truecaller: ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (TRAI) ಕಾಲರ್ ಐಡಿ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ. 140 ಮತ್ತು 1600 ಸರಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಾಲರ್ ಐಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು TRAI ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಸಿಇಒ ರಿಶಿತ್ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಟ್ರಾಯ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 140 ಮತ್ತು 1600 ಸರಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವೈಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಟ್ರಾಯ್ಗೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕ್ರಮವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವು ನಿಖರವಾದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಗಮನಿಸಿದರು. ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನಿರ್ಧಾರವು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ವಿವಾದ: ಟ್ರೂಕಾಲರ್ 140 ಮತ್ತು 1600 ಸರಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ 'ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಲಿ ಬ್ಲಾಕ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಇಡೀ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲರ್ ಐಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು TRAI ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ (MeitY) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
‘140 ಮತ್ತು 1600 ಸೀರಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ’: ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಹೇಳುವಂತೆ TRAI ಪರಿಚಯಿಸಿದ 140 ಮತ್ತು 1600 ಸೀರಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 140 ಸೀರಿಸ್ನ 81% ಕರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 1600 ಸೀರಿಸ್ನ 79% ಕರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಿಂದ 1600 ಸೀರಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 208% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 74 ಮಿಲಿಯನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ: ಕಂಪನಿಯ ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ '140' ಮತ್ತು '1600' ಸೀರಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಒಟ್ಟು 74 ಮಿಲಿಯನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ '140' ಸೀರಿಸ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 400,000 ಕರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು '1600' ಸೀರಿಸ್ನಿಂದ 125,000 ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 'ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಲಿ ಬ್ಲಾಕ್' ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಿಶಿತ್ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'1600' ಸೀರಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೆ, ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
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