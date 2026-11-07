ಉದ್ಯಮಿ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಹೊಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ: ತೀವ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ‘ಟೆಂಪಲ್’ ಗ್ಯಾಜೆಟ್!
Temple Startup Controversy: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಇಟರ್ನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಹೆಲ್ತ್-ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ 'ಟೆಂಪಲ್'ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯದಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
Published : November 7, 2026 at 10:32 AM IST
Temple Startup Controversy: ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಹೊಸ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಉದ್ಯಮವಾದ ‘ಟೆಂಪಲ್’ (Temple) ವೇರಬಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರಿ ವಿವಾದದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆಳೆಯುವಂತಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೀರಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಸದ ಜಾಲವಲ್ಲ ಎಂದ ಗೋಯಲ್: ಉದ್ಯಮಿ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಟೆಂಪಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹253 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಗೋಯಲ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆ ಎಂದಿಗೂ ಮೋಸದ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯ ಉದ್ಯಮ (Fraudulent venture) ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾವು ಇಟರ್ನಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟೆಂಪಲ್ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿಲ್ಲ (Clinically Validated) ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಮಾತ್ರ: "ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ (Wellness) ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಅಧಿಕೃತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣ (Medical Device) ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಪನ್ನವು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ದಕ್ಷತೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಾಬೀತಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು 14 ದಿನಗಳ ನೋ-ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್-ಆಸ್ಕ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು (ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ) ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ದ ಲಿವರ್ ಡಾಕ್’ ವೈದ್ಯರ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲು: ಖ್ಯಾತ ಯಕೃತ್ ತಜ್ಞ (Hepatologist) ಡಾ. ಸಿರಿಯಾಕ್ ಅಬ್ಬಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ‘ದ ಲಿವರ್ ಡಾಕ್’ (The Liver Doc) ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅಪಧಮನಿಯ (Superficial temporal artery) ಅಳತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು (Brain-related metrics) ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಈ ಸಾಧನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಟೆಂಪಲ್ ಒದಗಿಸಿರುವ ಪ್ರಿ-ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಹೆಲ್ತ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
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