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ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​: "ಕಡಿಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್​ ಸೇವೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೆರವು" - ಮಸ್ಕ್ ಪ್ರಚಾರ

Elon Musk Rural Internet India: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

ELON MUSK STARLINK PITCH FOR RURAL INDIA STARLINK APPROVAL IN INDIA SATELLITE INTERNET SERVICE
ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್ (Photo Credit: Starlink)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2026 at 11:51 AM IST

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Elon Musk Rural Internet India: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಬಂಧಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಈಗ ದೇಶದ "ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಇರುವ" (Least Served) ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ 4G ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಡಾಗ್‌ಡಿಸೈನರ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಸ್ಕ್, "ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಇರುವವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ನೇರ ಮೊಬೈಲ್ D2D ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ET ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ತನ್ನ ನವೀಕೃತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು Gen 2 ಉಪಗ್ರಹ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಯಂತ್ರಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ನ Gen 2 ಸಮೂಹವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನೇರ-ಮೊಬೈಲ್ Direct-to-Device (D2D) ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ IN-SPACe, ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು.

2026ರ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು (Starlink Business Operations) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಾರೆನ್ ಡ್ರೇಯರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತವು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನುಮೋದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಂದಿದೆ.

"ಅನಾಮಧೇಯ ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರರಹಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವರದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ Deployment ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಡ್ರೇಯರ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ನ ಪ್ರಸ್ತಾವ: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಮೇ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಲಿಸ್ಟ್​ ಮಾಡಲಾದ 11,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 4G ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1.093 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ 440.87 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ್ದು. "ಗ್ರಾಮೀಣ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸಾಂದ್ರತೆ 100 ಜನರಿಗೆ 48.31 ಆಗಿತ್ತು. ನಗರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು 126.80 ಆಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾರತ್​ನೆಟ್​ 8,50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೂಟ್-ಕಿಮೀ ಫೈಬರ್ ಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 2.21 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವೆ-ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ 2026ರ ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಅದರ Points of Presence (PoP) ಗಳು ಕೇವಲ 80,472 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ/ನಗರ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಟ್ರಾಯ್​ನ Q1 2026 ವರದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 4G ಸಂಪರ್ಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ವೇಳೆಗೆ 11,515 ಗ್ರಾಮಗಳು. ಇದು ಡಾಗ್‌ಡಿಸೈನರ್ ಅವರು 2026 ರ ಮೇ ವೇಳೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ 11,256 ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

"ಉಳಿದಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತರಗಳು ದುರ್ಗಮ ಭೂಪ್ರದೇಶ, ಕಡಿಮೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯದ ಮಿತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಗ್ರಾಮಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ನೇರ-ಮೊಬೈಲ್ Direct-to-Device ಸಂಪರ್ಕವು ಟವರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಉಳಿದಿರುವ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ASAP ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಕಾಯಿದೆ" ಎಂದು ಮಸ್ಕ್​ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂಪರ್ಕದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಕೇವಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಡ್ರೇಯರ್​ ಹೇಳಿದರು.

ELON MUSK STARLINK PITCH FOR RURAL INDIA STARLINK APPROVAL IN INDIA SATELLITE INTERNET SERVICE
ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್ (Photo Credit: Starlink)

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯ ವಸತಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 8,600 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ, ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಬೆಲೆಗಳು ನೈಜವಲ್ಲ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಡಮ್ಮಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.

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