ಭಾರತೀಯರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ ಪ್ಯಾಕ್​; ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾನ್​

ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ ಸೇವೆ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

starlink-reveals-india-pricing-full-details-of-residential-plan
ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ ಪ್ಯಾಕ್ (Starlink)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 8, 2025 at 5:23 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ ಸೇವೆ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ ಇದೀಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮಾಹಿತಿ ದರವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ ದರಗಳ ಬೆಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಸ್ಟಾರ್​ ಲಿಂಕ್​ ಭಾರತದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಚಂದದಾರಿಕೆ 8,600ಇದ್ದು, ಹಾರ್ಡ್​ವೇರ್​ ಕಿಟ್​ (ಡಿಶ್​, ರೂಟರ್​ ಮುಂತಾದವು) 34 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಅವಧಿ 30 ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಹಾರ್ಡ್​ವೇರ್​ನ ವೆಚ್ವವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಸಿಕ ಚಂದದಾರಿಕೆ ದರ 8,600 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್​ವೇರ್​​ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು:

  • ಅನಿಯಮಿತ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ ಸೇವೆ
  • 99.9ರಷ್ಟು ಅಪ್​ಟೈಮ್​ ಭರವಸೆ
  • ಎಲ್ಲಾ ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
  • ಸುಲಭ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ ಬಳಕೆ
ವಿಶಿಷ್ಟತೆಮಾಹಿತಿ
ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕ 8,600 ರೂ.
ಹಾರ್ಡ್​ವೇರ್​ ವೆಚ್ಚ34 ಸಾವಿರ ರೂ.
ಡೇಟಾಅನಿಮಿಯಮಿತ
ಟ್ರಯಲ್30ದಿನ
ಅಪ್​ಟೈಮ್​99.9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು
ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ಲಗ್​ ಅಂಡ್​ ಬಳಕೆ

ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಭಾರತದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾದರಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಸ್ಪೇಸ್​ ಎಕ್ಸ್​ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ಅರ್ಥ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಚಂಡೀಗಢ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ, ನೋಯ್ಡಾ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಡಿಶ್ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಗಮ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಚೇರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಹಿರಿಯ ಖಜಾನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು DoT ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್‌ಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

