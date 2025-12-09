ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದ್ದು ನಕಲಿ: ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯ ದರಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ನಕಲಿ ದರಗಳು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : December 9, 2025 at 8:32 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಶ್ರೀಮಂತ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಒಡೆತನದ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧರಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ದರಗಳು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇದು ನಕಲಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಾರೆನ್ ಡ್ರೇಯರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬೆಲೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
The Starlink India website is not live, service pricing for customers in India has not yet been announced, and we are not taking orders from customers in India.— Lauren Dreyer (@LaurenDreyer) December 8, 2025
There was a config glitch that briefly made dummy test data visible, but those numbers do not reflect what the cost… https://t.co/TU8cUjcYGL
ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಪ್ರಕಟ: ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲೈವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವಾ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದತ್ತಾಂಶವು ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗಿದೆ. ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಾಗಿದೆ. ಆ ದತ್ತಾಂಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಸೇವೆಯ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೋಷವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಯು, ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ನ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದೆ. ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಆಡಳಿತದ ಅಂತಿಮ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಭಾರತದ ಚಂಡೀಗಢ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಡಿಶ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಉಪಗ್ರಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ದರವೆಷ್ಟು? ನಿನ್ನೆ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 8,600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗಲಿದೆ. 34 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಡಿಶ್, ವೈ-ಫೈ ರೂಟರ್, ಕೇಬಲ್ ಸೇರಿ ಇತರ ಉಪಕರಣ ಸಿಗಲಿದೆ. 30 ದಿನಗಳ ಉಚಿತ ಟ್ರಯಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ. ಬೇಡವೆಂದಾದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
