ಸ್ಯಾಟ್​ಲೈಟ್​ ಬ್ರಾಡ್​ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ​ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​!

Starlink Jobs in Bengaluru: ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

STARLINK HIRING PAYMENTS TAX AND ACCOUNTING ROLES BENGALURU ELON MUSK
ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 1, 2025 at 1:27 PM IST

Starlink Jobs in Bengaluru: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ (ಸ್ಯಾಟ್‌ಕಾಮ್) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇಶದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಭಾರತೀಯ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿತು. ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಬಹು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ಅರ್ಥ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮವು ಬಂದಿದೆ.

ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​, ಸೀನಿಯರ್​ ಟ್ರೀಸುರಿ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ (ಹಿರಿಯ ಖಜಾನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕ) ​ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ತನ್ನ "ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು" ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್‌ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರಣೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ ದೈನಂದಿನ ಮತ್ತು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್​ ಸಕ್ಸಸ್​ ರೇಟ್​, ಫ್ರಾಡ್​ ರೇಟ್​, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್​ ಮತ್ತು ರಿಂಕ್​ಸಿಲೇಶನ್​ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರನಲ್​ ಸರ್ವಿಸ್​ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್​ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಖಜಾನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಖಜಾನೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೇಟ್‌ವೇ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿದೇಶಿ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಚಂಡೀಗಢ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ಅರ್ಥ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ರಿಸೀವರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಿಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್‌ಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿತು. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ (IN-SPACe) ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾನಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯುಟೆಲ್‌ಸ್ಯಾಟ್‌ನ ಒನ್‌ವೆಬ್ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಕೂಡ ಈ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದವು.

