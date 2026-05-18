ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಾರುತಿಯ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು! ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಪೈ ಫೋಟೋ!?
Maruti Suzuki YMC EV: ದೇಶದಲ್ಲಿ 7 ಸೀಟರ್ SUV ಮತ್ತು MPV ವಿಭಾಗವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳು ಸಹ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರುತಿ ಹೊಸ ಇವಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : May 18, 2026 at 8:53 AM IST
Maruti Suzuki YMC EV: ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಯ ಕಾರಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹರ್ಷ್ VLOGS ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂಭಾಗ, ಪಕ್ಕದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಫ್ಯಾಸಿಯಾವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಕಾರು eVitara ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ SUV ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ YMC ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್: ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ICE SUV ಯಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ LED DRL ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಗ್ರಿಲ್ ಡಿಸೈನ್, ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಪೆಜಾಯಿಡಲ್ ವ್ಹೀಲ್ ಆರ್ಚ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ದೃಶ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮತ್ತು ಇವಿಟಾರಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಮ್ಯೂಲ್ ಇವಿಟಾರಾದಂತೆ ಅದೇ 18-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ 225-ವಿಭಾಗದ ಟೈರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೊಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಟೆಕ್ಟ್-ಇ/27PL ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇವಿಟಾರಾವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಅದೇ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ YMC EV ಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಟ್ರೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯುನಿಟ್ 5-ಸೀಟರ್ ಸಂರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. YMC ಅನ್ನು 5-ಸೀಟರ್ ಮತ್ತು 7-ಸೀಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮ್ಯೂಲ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ LED ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂಪರ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಕ್ ಫಿನ್ ಆಂಟೆನಾದೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ LED ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ UV-ಕಟ್ ವಿಂಡೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಒಂದು ನೋಟ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ನೋಡಿದ ಯುನಿಟ್ ಚಾಲಿತ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ YMC EV ಪರೀಕ್ಷಾ ಮ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪೀಡ್: ಎಡಭಾಗದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಫಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುವಿಕೆಯು ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ADAS, 10.2-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು TFT ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಂತಹ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್-ಸ್ಪೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
MG ಅದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಲೈಟ್ PHEV ಅನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ PHEV ರೂಪಾಂತರವು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಧನ ಫಿಲ್ಲರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಹ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂಬರುವ YMC EV ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಓದಿ: ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಡಾನ್ ಮೂಲಮಾದರಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಹೋಂಡಾ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೊಸ ಕಾರು?