ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್: ಹೊಸ ಲುಕ್​, ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಎಂಜಿನ್​

Maruti Brezza Facelift Spied: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ (Photo Credit: Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 19, 2026 at 11:32 AM IST

Maruti Brezza Facelift Spied: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಬ್-4 ಮೀಟರ್ SUV ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮೂಲಕ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎಸ್​ಯುವಿಯ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಬಳಿಯ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಹೊಸ, ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಬ್ರೆಝಾ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್: ಸ್ಪಾಟ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಡಿಸೈನ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ವಾಹನದ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು 2020ರ ನಂತರ ತನ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ 1.2-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಥವಾ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಎಸ್​ಯುವಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ CNG ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು CNG ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ವಾಹನದ ಅಂಡರ್‌ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೂಟ್ ಜಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಗೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ನವೀಕರಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್​: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಡಾರ್ ಯುನಿಟ್​ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನವು ADAS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ 16-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

