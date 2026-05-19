ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್: ಹೊಸ ಲುಕ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂಜಿನ್
Maruti Brezza Facelift Spied: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Published : May 19, 2026 at 11:32 AM IST
Maruti Brezza Facelift Spied: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಬ್-4 ಮೀಟರ್ SUV ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮೂಲಕ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಬಳಿಯ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಹೊಸ, ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಬ್ರೆಝಾ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್: ಸ್ಪಾಟ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ವಾಹನದ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು 2020ರ ನಂತರ ತನ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ 1.2-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಥವಾ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಎಸ್ಯುವಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ CNG ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು CNG ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ವಾಹನದ ಅಂಡರ್ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೂಟ್ ಜಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಗೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ನವೀಕರಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಡಾರ್ ಯುನಿಟ್ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನವು ADAS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ 16-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಓದಿ: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೋರ್ಟ್: ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ಎಐ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲು