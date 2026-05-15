ETV Bharat / technology

ಅಗ್ಗವಾಯ್ತು ಸ್ಪಾಟಿಫೈನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಪ್ಲಾನ್: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದ್​!!

Spotify Plans Revised In India: ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ತನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ಲಾನ್​ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

SPOTIFY PREMIUM PLATINUM PRICE SPOTIFY PREMIUM STANDARD PRICE SPOTIFY PREMIUM PLANS SPOTIFY
ಅಗ್ಗವಾಯ್ತು ಸ್ಪಾಟಿಫೈನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಪ್ಲಾನ್​! (Photo Credit: Spotify)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 15, 2026 at 8:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Spotify Plans Revised In India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ತನ್ನ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಒಂದು ಆಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್​, ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳು, ಸ್ಟೋರಿಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪಾಟಿಫೈನ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್‌ನ ಬೆಲೆ ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹139 ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ ₹199 ರಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ಲಾನ್ ಈಗ ₹69: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ಲಾನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹69ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ ₹99 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬೆಲೆ: ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಪ್ಲಾನ್‌ನ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹299. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆಡಿಯೊಫೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

2025ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು: ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ತನ್ನ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ ಬಳಕೆದಾರ ವಿಭಾಗಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಆಗಿವೆ.

  • ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಯೋಜನೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು-ಮುಕ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನುಭವ, 160kbps ಆಡಿಯೊ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಾಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು 320kbps ವರೆಗಿನ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾಟಿನಂನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್​ಲೆಸ್​​ ಆಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, AI-ಬೇಸ್ಡ್​ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ AI DJ ಮತ್ತು AI ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್​ ಟೂಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ DJ ಇಂಟಿಗ್ರೇಶನ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಗೂಗಲ್​ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ ಆಟೋ ಬಿಗ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​; ಫುಡ್​ ಆರ್ಡರ್​, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಜೆಮಿನಿ ಎಐ, ಡಾಲ್ಬಿ ಸೌಂಡ್​!

TAGGED:

SPOTIFY PREMIUM PLATINUM PRICE
SPOTIFY PREMIUM STANDARD PRICE
SPOTIFY PREMIUM PLANS
SPOTIFY
SPOTIFY PLANS REVISED IN INDIA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.