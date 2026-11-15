ಇದೇ ಮೊದಲು! ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಯಾದ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ನೌಕೆ- ವಿಡಿಯೋ
ಶನಿವಾರದ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗವು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 15, 2026 at 9:34 AM IST
ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾನವೆರಲ್: ಎಲೋನಾ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಶನಿವಾರ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಯಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಮರಳಿದ ನೌಕೆಯು ಲಾಂಚ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಬಂಧಿಯಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತು ನಿಬ್ಬೆರಗುಗೊಂಡಿತು.
Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B— SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026
ನೌಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಗುಂಡು ಆಕಾರದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿದಾಗ, ಅದರ ಅವಶೇಷಗಳು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಸುಮಾರು 22 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೌಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸಿದೆ.
ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನಲ್ಲಿಗೆ ಮಾನವನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದಿದೆ.
"ನೀವು ಇದನ್ನು ನಂಬ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ನಿರೂಪಕ ಡಾನ್ ಹುಟ್ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, "ನೋಡಿ! ಅವಳು ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಸಂತಸದಿಂದ ನುಡಿದರು. "ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ದಿನ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್, ಉಡಾವಣಾ ಗೋಪುರ ಹತ್ತಿ ತನ್ನ ಫೋನ್ನಿಂದ ಸಮೀಪದ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡರು. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ "ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾಸಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, "ಈ ದಶಕದ ನಂತರ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೆರವಾಗಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವು. ಅವರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆ" ಎಂದು ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ, ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 407 ಅಡಿ (124 ಮೀಟರ್) ಎತ್ತರದ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಮೆರಿಕ-ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಗಡಿಯ ಬಳಿಯ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ನೆಲೆಯಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ, ನೌಕೆಯು ಭೂಮಿಗೆ 14 ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಇದು 2023ರಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ 15ನೇ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಅದರ ಏಕೈಕ ಎರಡನೇ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿತ್ತು.
ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ನಾಸಾದ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ IIIರ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ನ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸರದಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅರ್ಧ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಅಪೊಲೊ ಯುಗದ ನಂತರ ಮಾನವಕುಲದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರನ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ IV ಅನ್ನು 2028ರೊಳಗೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾಸಾ ಹೊಂದಿದೆ.
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