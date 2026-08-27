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ಲೂಯಿಸಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಭಾರಿ ಪ್ಲಾನ್​: ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್ ಉಡಾವಣೆ, 11,100 ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ!

Starbase Louisiana Project: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಲೂಯಿಸಿಯಾನದಲ್ಲಿ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಿ 11,100 ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಲೂಯಿಸಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಭಾರೀ ಪ್ಲಾನ್​ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2026 at 9:40 AM IST

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Starbase Louisiana Project: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಲೂಯಿಸಿಯಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಡಾವಣಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಲೂಯಿಸಿಯಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ 11,100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್‌ಬೇಸ್ ಲೂಯಿಸಿಯಾನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಉಡಾವಣಾ ತಾಣವಾಗಲಿದೆ. ವರ್ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ಯಾರಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

ದಿನಕ್ಕೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್ ಹಾರಾಟ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಡಾವಣಾ ತಾಣ: ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಡಜನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಡಾವಣಾ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್ ಹಾರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಡಾವಣಾ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮರುಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಸೈ-ಫೈ ಅನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಉಡಾವಣೆ ಗುರಿ: ಲೂಯಿಸಿಯಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಡಾವಣಾ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3,000 ನೇರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ 92,600 ಡಾಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ಯಾರಿಷ್‌ನ ಸರಾಸರಿ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ 192 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ, 8,100 ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ: ಲೂಯಿಸಿಯಾನ ಗವರ್ನರ್ ಜೆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸಿಯಾನದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯು 8,100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಕಾಡಿಯಾನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 11,100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಿಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ದಾರಿ: ಲೂಯಿಸಿಯಾನ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಉಡಾವಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಿಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಿಷನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ.

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TAGGED:

ELON MUSK SPACEX LOUISIANA
VERMILION PARISH SPACEPORT
11100 JOBS LOUISIANA
30 STARSHIP FLIGHTS PER DAY
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