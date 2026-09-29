407 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್!: ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ ಹಾರಿಸಿದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್
SpaceX Starship Launched: ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಬೇಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಸೂಪರ್ ಹೆವಿ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 29, 2026 at 9:18 AM IST
SpaceX Starship Launched: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಬೇಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಹೆವಿ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಕಂಪನಿ ಸೋಮವಾರ ತನ್ನ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ Starlink V3 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಹಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕೆಟ್ ವಿಶೇಷತೆ: Starship ಈವರೆಗೆ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಎತ್ತರ 407 ಅಡಿ. ಈ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಿವೆ.. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಹೆವಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ ಅಪ್ಪರ್-ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. SpaceX ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ರಾಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ‘ಹೋಲಿ ಗ್ರೇಲ್ ಆಫ್ ರಾಕೆಟ್ರಿ’ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ Starship ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫ್ಲೈಟ್ 14 ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26 Starlink V3 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
Starlink V3 ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ: ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ Starlink V3 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಡೇಟಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳು 1 Tbps ಡೌನ್ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು 160 Gbps ಅಪ್ಲಿಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ Starlink V2 ಗಿಂತ ಡೌನ್ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ 10 ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ 22 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಣೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಕಕ್ಷೆಯ ಮಿಷನ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸುಮಾರು 275 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ 6 ಬಾರಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಚಿಲಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ಲೈಟ್ 14ರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ: ಈ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹೆವಿ ಬೂಸ್ಟರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಗುರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ, ಮಹಾಕಾಶಕ್ಕೆ ವೇಗ, ಸ್ಟೇಜ್ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ, ಬೂಸ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ನ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಹಿಂದಿನ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಉಪಗ್ರಹಗಳು ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ನಂತರ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಉಪಗ್ರಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ ಹೀಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. SpaceXನ ನಂಬಿಕೆ Starship ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
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