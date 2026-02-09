ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೊರಟ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್
Space X City on Moon: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮಂಗಳ ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸಲೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 5ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 9, 2026 at 12:00 PM IST
Space X City on Moon: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ನಗರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ಬೆಳೆಯುವ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
For those unaware, SpaceX has already shifted focus to building a self-growing city on the Moon, as we can potentially achieve that in less than 10 years, whereas Mars would take 20+ years.— Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2026
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮಿಷನ್ ನಿಂತಿದೆಯೇ?: ಮಸ್ಕ್ ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕನಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಐದರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅವರ ಗುರಿ. 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾನವರಹಿತ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಮಸ್ಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮಸ್ಕ್ ಸಂದೇಶ.
ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವರಹಿತ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಸ್ಕ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವ: 1972ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾನವರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಯಾರು ಮೊದಲು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶವೆಂದು ನೋಡುತ್ತವೆ. ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮಾನವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
