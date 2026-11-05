ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್: ಭವಿಷ್ಯದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ಎಐ-ನೇಟಿವ್ 6ಜಿ’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ!
SpaceX Qualcomm 5G Network: ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೈತ್ಯ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ 5ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಜೊತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 1:41 PM IST
SpaceX Qualcomm 5G Network: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ (SpaceX) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದೀಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಲಯಕ್ಕೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ತಡೆರಹಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 'ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್' (Starlink Mobile) ಭೂ-ಆಧಾರಿತ 5ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಾಗಿ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ವಿಂಗ್’ (Dragonwing) ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವು ಕೇವಲ 5ಜಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ‘ಎಐ-ನೇಟಿವ್ 6ಜಿ’ (AI-native 6G) ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉಭಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Starlink Mobile is building the first fully-integrated US nationwide satellite and terrestrial network that will keep people connected on their phones no matter where they are. Our 5G base stations will leverage @Qualcomm chips to accelerate deployment, starting in 2027 🛰️📱— Starlink (@Starlink) November 4, 2026
ಯಾವ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಬಳಕೆ?: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಈ ಹೊಸ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ವಿಂಗ್ QRU100’ ಮತ್ತು ‘QDU100’ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡ್ನ ಲೇಯರ್ 1 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಮಿಮೋ (Massive MIMO) ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇವು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳನ್ನು (ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿವೆ. ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ, QRU100 ಚಿಪ್ ರೇಡಿಯೋ ಯೂನಿಟ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, QDU100 ಚಿಪ್ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಲೇಯರ್ 1 ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ.
64T64R ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮುಕ್ತಿ: ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 64 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮತ್ತು 64 ರಿಸೀವ್ ಪಾತ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ‘64T64R’ ಎಂಬ ಮುಂದುವರಿದ ಆಂಟೆನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು (Coverage) ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಭಾರಿ ಡೇಟಾ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಕೆಲ್ ನಿಕೋಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಬಳಕೆದಾರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರಲಿ ಕಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ (Dropped Calls) ಆಗುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜಿತ ಉಪಗ್ರಹ ಜಾಲ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಇದೀಗ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಹಂತವೇನು?: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ದುರ್ಗಾ ಮಲ್ಲಾಡಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ವಿಂಗ್’ ರೇಡಿಯೋಗಳು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿ-ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು (Flexibility) ಒದಗಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಭಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವು 5ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಲೋ-ಪವರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ (scalable) ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ 6ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಭದ್ರವಾದ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರ ಮೇಲಿದೆ.
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