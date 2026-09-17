ಯುಎಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ರಹಸ್ಯ ಮಿಷನ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್!: ಈ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಿಷನ್ನ ರಹಸ್ಯವೇನು?
Falcon 9 Vandenberg Launch: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ರಹಸ್ಯ ಯುಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್-259 ಮಿಷನ್ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 17, 2026 at 10:49 AM IST
Falcon 9 Vandenberg Launch: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಯುಎಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಾಗಿ 2ನೇ ರಹಸ್ಯ ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಾರಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ವ್ಯಾಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:07 ಕ್ಕೆ EDT (ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 6:07 / ಸೆಪ್ಟೆಂ 17 ರಂದು 0107 GMT) ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದೆ.
USSF-259 ಮಿಷನ್: ಸದ್ಯ ಈ ಮಿಷನ್ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಿಷನ್ ಹೆಸರು USSF-259. ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ರಹಸ್ಯ ಮಿಷನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ವೆಬ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಉಡಾವಣೆಯ 8.5 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಫಾಲ್ಕನ್ 9ರ ಮೊದಲ ಹಂತ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಡ್ರೋನ್ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಲೈವ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
Watch Falcon 9 launch the USSF-259 mission from pad 4E in California https://t.co/w7OMJQCpxR— SpaceX (@SpaceX) September 17, 2026
ಬೂಸ್ಟರ್ ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಂದು USSF-259 ಮಿಷನ್ ಹಾರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಕನ್ 9ರ ಮೊದಲ ಹಂತ ಡ್ರೋನ್ ಹಡಗಿನ ಡೆಕ್ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು.
ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್!: ಈ ಬೂಸ್ಟರ್ 1097ಗೆ 13ನೇ ಯಶಸ್ವಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೂಸ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ 600ನೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್-ಕ್ಲಾಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇದೇ B1097 ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಗ 25 ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತ್ತು.
6 ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಮಿಷನ್!: ಇದು 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಹಾರಿಸಿದ 2ನೇ ಮಿಷನ್. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ವ್ಯಾಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ನಿಂದಲೇ USSF-153 ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಮಿಷನ್ ಹಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದು 110ನೇ ಉಡಾವಣೆ: ಈ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ 110ನೇ ಉಡಾವಣೆ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 106 ಉಡಾವಣೆಗಳು ವರ್ಕ್ಹಾರ್ಸ್ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ನಿಂದಲೇ ಆಗಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಫಾಲ್ಕನ್ ಹೆವಿ 2 ಬಾರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜೆನ್ ಮೆಗಾರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ 2 ಬಾರಿ ಹಾರಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡೂ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಉಡಾವಣೆಗಳು ಸಬ್ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಮುಂದಿನ 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
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