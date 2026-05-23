ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿ, ಸ್ಫೋಟ!: ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದ ನಾಸಾ
Starship Launch NASA: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕೆಟ್ 'ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್'ನ ಹೊಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆಯು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಂದ ಸಾಗಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 23, 2026 at 11:08 AM IST
Starship Launch NASA: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿ (V3) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಕೂಡ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದೆ.
ನಾಸಾ ಇದನ್ನು "ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹತ್ತಿರ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು. ಶನಿವಾರ ನಡೆಸಿದ ಫ್ಲೈಟ್ 12 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ನಾಸಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಉಡಾವಣೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ V3 ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಇದು ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ ಈ ಹೊಸ V3 ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಪೇಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗಮನಹರಿಸಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು: ನಾಸಾ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮಾನವ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (HLS) ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯೇ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ನಾಸಾ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ V3ನ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೊಸ ಆವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಏಕೆ?: ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈಗ ಹಾಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್, ಬೂಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾರಾಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿ ಸತತ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಸಾ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
