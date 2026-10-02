ನಭಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ 3 ಭಾರತೀಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಜ್ವರ ಅಳೆಯುವ ದೇಶದ ಕಣ್ಣು: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚಿದ ಸ್ವದೇಶೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು!!
Indian Space Startups: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೂರು ಖಾಸಗಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ AI, ಥರ್ಮಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ.
Published : October 2, 2026 at 8:06 AM IST
Indian Space Startups: ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ SpaceX ನ Falcon 9 ರಾಕೆಟ್ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ.
ಈ ಉಡಾವಣೆ Transporter-18 ಎಂಬ ರೈಡ್ಶೇರ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ನಡೆದಿದೆ. ರೈಡ್ಶೇರ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11:48ಕ್ಕೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ವಾಂಡನ್ಬರ್ಗ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆ ನೆಲೆ (Vandenberg Space Force Base) ನಿಂದ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದೆ. ಈ ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 130 ವಿವಿಧ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಲೋಡ್ಗಳಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾರತದವು. ಈ ಮೂರು ಮಿಷನ್ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ Dhruva Space ಸಂಸ್ಥೆಯ LEAP-2, ಅದೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ TakeMe2Space ಸಂಸ್ಥೆಯ MOI-1A ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ SatLeo Labs ಸಂಸ್ಥೆಯ TAPAS-1.
ಧ್ರುವ ಸ್ಪೇಸ್ನ LEAP-2 ಮಿಷನ್ ಏನು?: ಧ್ರುವ ಸ್ಪೇಸ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. LEAP-2 ಎಂದರೆ Launching Expeditions for Aspiring Payloads. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಧ್ರುವ ಸ್ಪೇಸ್ನ P-30 ಎಂಬ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ LEAP-2 ಮಿಷನ್ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಸುಮಾರು 58 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸೋಡರ್ನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಯಾರಿಸಿದ HORUS ಎಂಬ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಎಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಉಪಗ್ರಹ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿ SatLeo ನ TAPAS-1 ಉಪಗ್ರಹವೂ ಇದೇ LEAP-2 ನಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಜ್ವರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್: ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೋ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ. ಇವರ TAPAS-1 ಒಂದು ಸುಮಾರು 3 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಸಣ್ಣ CubeSat. ಆದರೆ, ಇದರ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಲಾಂಗ್-ವೇವ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಎಂಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯಾವ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡವಾಗಿದೆಯಾ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿವೆ, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೋ ಈ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ 2029ರ ವೇಳೆಗೆ PYRO ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 2027ರಲ್ಲಿ TAPAS-2 ಎಂಬ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ AI ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ TakeMe2Space ಕಳುಹಿಸಿರುವ MOI-1A ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪಗ್ರಹ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ಭೂಮಿಯ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಆ ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ MOI-1A ನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ Jetson Orin NX ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ AI ಚಿಪ್ ಇದೆ. ಇದು 117 TOPS ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು 2TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 9 ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇಮೇಜರ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ.. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ AI ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಪಗ್ರಹ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಡೀ ಕಾಡಿನ ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ MOI-1A ಉಪಗ್ರಹದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದುಃಖದ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿ MOI-1 ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ PSLV-C62 ರಾಕೆಟ್ ವೈಫಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ TakeMe2Space ಧೃತಿಗೆಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಮೊದಲ Falcon 9 ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು D-Orbit ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಮಿಷನ್ಗಳು ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ ಉಪಗ್ರಹ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ AI ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಂತಹ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
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