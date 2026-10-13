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ಮತ್ತೆ 27 ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​, 62 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ!

SpaceX Starlink Launch: ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ ಮತ್ತೆ 27 ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 62 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಮತ್ತೆ 27 ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ (Photo Credit: SpaceX)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2026 at 2:18 PM IST

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SpaceX Starlink Launch: ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​. ಸೋಮವಾರ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ವಾಂಡನ್‌ಬರ್ಗ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆ ನೆಲೆಯಿಂದ (Vandenberg Space Force Base) ಫಾಲ್ಕನ್​ 9 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ 27 ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಲೋ ಅರ್ಥ್​ ಆರ್ಬಿಟ್​ಗೆ (LEO) ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಉಡಾವಣೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ, ಉಡಾವಣೆಯ ಸುಮಾರು 62 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 19ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಫಾಲ್ಕನ್​ 9 ಉಡಾವಣೆ: ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 19ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಾಲ್ಕನ್​ 9 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಮಿಷನ್ ನಡೆಸಿದೆ ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​. ಆ ದಿನವೂ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ವಾಂಡನ್‌ಬರ್ಗ್​ನಿಂದ 27 ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿರಾಮದ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 6ರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 19 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಕನ್​ 9 ರಾಕೆಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏಳು ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಮಿಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​.

ಅದರ ನಂತರವೂ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಕನ್​ 9 ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ನ ದೈತ್ಯ ಸ್ಟಾರ್​ಶಿಪ್​ ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 28 ರಂದು ಸ್ಟಾರ್​ಶಿಪ್​ನ 14ನೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ 26 ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ V3 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಸ್ಟಾರ್​ಶಿಪ್​ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ: ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟಾರ್​ಶಿಪ್​ನ 14ನೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಅದೇ ಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ V3 ಉಪಗ್ರಹ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದೆ.

ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್​ ಮಸ್ಕ್​ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ V3 ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇರಬಹುದು. ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್​ಶಿಪ್​ ಮೂಲಕವೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಕನ್​ 9 ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಕನ್​ ಹೆವಿ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್​ಶಿಪ್​ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 165 ಬಾರಿ ಹಾರಿದ ಫಾಲ್ಕನ್​ 9: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಕನ್​ 9 ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಒಟ್ಟು 165 ಬಾರಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಲಾಂಚರ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟು ಉಡಾವಣಾ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ. ಫಾಲ್ಕನ್​ 9 ನ ಒಟ್ಟು ಉಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಮಿಷನ್‌ಗಳೇ ಆಗಿದ್ದವು.

2026 ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯ ವೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರದ ಮಿಷನ್ ಈ ವರ್ಷ ಫಾಲ್ಕನ್​ 9 ನ 112ನೇ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 82 ಮಿಷನ್‌ಗಳು ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 11,100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿವೆ.

ಭೂಮಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಹಂತ: ಸೋಮವಾರದ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಉಡಾವಣೆಯ ಸುಮಾರು 8.5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಫಾಲ್ಕನ್​ 9ನ ಮೊದಲ ಹಂತ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ‘Of Course I Still Love You’ ಡ್ರೋನ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದೆ.

B1088 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಈ ಬೂಸ್ಟರ್‌ನ ಇದು 20ನೇ ಉಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಎರಡನೇ ಹಂತ 27 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ. ಉಡಾವಣೆಯ 62 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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