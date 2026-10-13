ಮತ್ತೆ 27 ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್, 62 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ!
SpaceX Starlink Launch: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 27 ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 62 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 13, 2026 at 2:18 PM IST
SpaceX Starlink Launch: ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್. ಸೋಮವಾರ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ವಾಂಡನ್ಬರ್ಗ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆ ನೆಲೆಯಿಂದ (Vandenberg Space Force Base) ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ 27 ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ (LEO) ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಉಡಾವಣೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ, ಉಡಾವಣೆಯ ಸುಮಾರು 62 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 19ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ಉಡಾವಣೆ: ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 19ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಮಿಷನ್ ನಡೆಸಿದೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್. ಆ ದಿನವೂ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ವಾಂಡನ್ಬರ್ಗ್ನಿಂದ 27 ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿರಾಮದ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 6ರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 19 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏಳು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್.
Watch Falcon 9 launch 27 @Starlink satellites to orbit from California https://t.co/9Pauv9VbZD— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2026
ಅದರ ನಂತರವೂ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ದೈತ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 28 ರಂದು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ 14ನೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ 26 ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ V3 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ 14ನೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಅದೇ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ V3 ಉಪಗ್ರಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದೆ.
Falcon 9 launches 27 @Starlink satellites from California https://t.co/WdYeCRC8Z2— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2026
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ V3 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇರಬಹುದು. ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಕನ್ ಹೆವಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 165 ಬಾರಿ ಹಾರಿದ ಫಾಲ್ಕನ್ 9: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ರಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಒಟ್ಟು 165 ಬಾರಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಉಡಾವಣಾ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ. ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ನ ಒಟ್ಟು ಉಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಮಿಷನ್ಗಳೇ ಆಗಿದ್ದವು.
2026 ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯ ವೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರದ ಮಿಷನ್ ಈ ವರ್ಷ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ನ 112ನೇ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 82 ಮಿಷನ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 11,100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿವೆ.
ಭೂಮಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ರಾಕೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತ: ಸೋಮವಾರದ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಉಡಾವಣೆಯ ಸುಮಾರು 8.5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಫಾಲ್ಕನ್ 9ನ ಮೊದಲ ಹಂತ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ‘Of Course I Still Love You’ ಡ್ರೋನ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದೆ.
B1088 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಈ ಬೂಸ್ಟರ್ನ ಇದು 20ನೇ ಉಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಕೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ಹಂತ 27 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ. ಉಡಾವಣೆಯ 62 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಓದಿ: ಓಪನ್ಎಐ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ಗೆ ಮೆಟಾ ಸೆಡ್ಡು: ವಂಡರ್, ವಂಡರ್ ಫುಲ್ ಎಐ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್