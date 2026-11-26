AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್: 10 ಲಕ್ಷ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗೆ FCC ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್!
Space Data Centers FCC: AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 26, 2026 at 12:45 PM IST
Space Data Centers FCC: ಉದ್ಯಮಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್' (SpaceX) ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ (FCC) ನಿಂದ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು (Data centers in space) ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ (AI) ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುಮೋದನೆಯು ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.
DATA CENTERS IN SPACE🇺🇸 Today, in a historic first, the FCC approved SpaceX’s request for 1 million satellites (orbital compute modules) to create data centers in space The Starmind & competitor constellations will use solar power to extend America’s lead in Super Intelligence https://t.co/VJinjK5e5E— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) November 25, 2026
ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ: ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon), ವಯಾಸ್ಯಾಟ್ (Viasat) ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ (American Astronomical Society) ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವು.
- ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು (Space debris) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ವಾದಿಸಿದ್ದವು.
- ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ "ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ" (Mere fantasy) ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು.
ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ FCC: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರೆ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಎತ್ತಿದ್ದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ FCC ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿಯ ಕುರಿತ ಕಳವಳಗಳು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು FCC ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ ಎಂದು FCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಕಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಕಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳು: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಈ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ.
- ಉಪಗ್ರಹಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಡಾವಣೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
- ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುವ (Cooling) ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲು.
- ಅಂತಹ ದುಬಾರಿ, ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಚಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೃಹತ್ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು (Funding) ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಕಷ್ಟ.
- 'ಸ್ಟಾರ್ಮೈಂಡ್' ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಷರತ್ತುಗಳು.
ಏನಿದು 'ಸ್ಟಾರ್ಮೈಂಡ್'? ಯೋಜನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳೇನು? ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು "ಸ್ಟಾರ್ಮೈಂಡ್" (Starmind) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು FCC ವಿಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ..
- ಕಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ: ಇವುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ 500 ರಿಂದ 1,002 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇವು ಲೇಸರ್ಗಳನ್ನು (Lasers) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಹಾಗೂ 'ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್' (Starlink) ಉಪಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
- ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿ: 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ-ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ (Debris-mitigation) ಯೋಜನೆಗೆ FCC ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೇಳಿದೆ.
- ಕಾಲಮಿತಿ: FCC ಕಂಪನಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಾಲವನ್ನು 14 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಭಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ 'ಸ್ಟಾರ್ಮೈಂಡ್' ಯೋಜನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ನಂತಹ ಕಠಿಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ FCC ನೀಡಿರುವ ಈ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಅನುಮೋದನೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ.
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