ಒಂದೇ ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ಅಚ್ಚರಿ: ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ AI ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದು ನಭಕ್ಕೆ!
Satleo TAPAS-1 Launch: TAPAS -1 ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು MOI-1A AI ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿವೆ.
Published : October 1, 2026 at 11:37 AM IST|
Updated : October 1, 2026 at 12:23 PM IST
Satleo TAPAS-1 Launch: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ Satleoನ TAPAS-1 ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ TakeMe2Space ನ MOI-1A AI ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು SpaceX Falcon 9 ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಡಬಲ್ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಸ್ಪೇಸ್ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನ ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಇಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ SpaceX ನ Falcon 9 ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಗ್ರಹ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಶಾಖದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ TAPAS-1 ಕಂಪನಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
TAPAS-1 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ?: ಕೇವಲ 3 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಈ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 500 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಶಾಖ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಡೇಟಾವು ಕೃಷಿ, ನಗರ ಶಾಖ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನೀರಿನ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
"ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ, ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ತಾಪಮಾನ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಶಾಖದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು Satleo CEO ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೋ ಕಂಪನಿ ಯಾರದು?: ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೋ ಅನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್, ಡಾ. ರಣೇಂದು ಘೋಷ್ ಮತ್ತು ಉರ್ಮಿಲ್ ಬಖಾಯಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಘೋಷ್ ಅವರು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಗ್ರಹ ಪೇಲೋಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ 27 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಖಾಯಿ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭೂಮಿಗೆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಗರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಡೇಟಾ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬಖಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.
ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: TAPAS-1 ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೋ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರರ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 2029ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎಂಟು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಇದು ಇದುವರೆಗೆ 60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೋ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೋ ಸುಮಾರು 52 ಮಿಲಿಯನ್ USD ಮೌಲ್ಯದ Letters of Intent ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಪೇಸ್ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ: ಗುಜರಾತ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಪೇಸ್ಟೆಕ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಪೇಸ್ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ 2025-30 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಡಾವಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ನೆರವು, ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ TakeMe2Space ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಇದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸದೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
MOI-1A ಉಪಗ್ರಹದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಕಂಪನಿಯ MOI-1A ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ 50 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು Nvidia Orin NX ಎಡ್ಜ್-ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು SpaceXನ Transporter-18 ರೈಡ್ಶೇರ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಎಡ್ಜ್-ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 150 ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
23 ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾರು?: ಕಂಪನಿ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ 23 ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೃಷಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಸಪ್ಲೈ-ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ Little Place Labs ಕೂಡ ಇದರ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ರೋನಕ್ ಸಮಂತರಾಯ್ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ AI ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ?: ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕಂಟೇನರೈಸ್ಡ್ AI ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಪಗ್ರಹವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
"ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಕಾಣುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲು ಹಣ ಪಾವತಿಸುವವರು. ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ವೆಚ್ಚದ ಕಡಿತವು ಅವರು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲು ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಮಂತರಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು?: ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆ ದೊಡ್ಡದಾದ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 2024ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ AI ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದ MOI-1 ಉಪಗ್ರಹವು ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು.
ಇದಲ್ಲದೇ ಕಂಪನಿಯು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಗ್ರಹ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಪ್ಸ್, ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 2027ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
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