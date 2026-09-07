ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ 27 ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ: ಇದು ಈ ವರ್ಷದ 80ನೇ ಹಾರಾಟದ ದಾಖಲೆ!
SpaceX Starlink 27 Satellites: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಡೇ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ 80ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ.
Published : September 7, 2026 at 1:58 PM IST
SpaceX Starlink 27 Satellites: ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ವಾಯುನೆಲೆಯಿಂದ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಹಾರಾಟ ಈ ವರ್ಷದ 80ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಲಾಂಚ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 4 ಪೂರ್ವದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ 15-24 ಮಿಷನ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ 26 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಪಡೆದು ನೆಲೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ರಾಕೆಟ್ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು.
ಬಿ1088 ರಾಕೆಟ್ 19ನೇ ಬಾರಿ ಹಾರಾಟ: ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬಿ1088 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ 12, ನಾಸಾದ ಸ್ಪೆರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 13 ಬಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ನಂತರ 19ನೇ ಬಾರಿ ಹಾರಿದೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ 8 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಬಿ1088 ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಲವ್ ಯೂ ಹೆಸರಿನ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಿತು. ಇದು ಆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದ 223ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫಾಲ್ಕನ್ ರಾಕೆಟ್ ಇಳಿದ 659ನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ.
Falcon 9 launches 27 @Starlink satellites from California pic.twitter.com/bjesgK0h7R— SpaceX (@SpaceX) September 6, 2026
ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್: ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ನಂತರದ ಮೂರನೇ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಮಿಷನ್ ಇದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ ಹೋಗುವ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಮಿಷನ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉಡಾವಣಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಕೋ ಡೋಂಚೆವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಟವರ್: ಸದ್ಯ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಬಿಸಿಲಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಲಾಂಚ್ ಟವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ 39ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾನವೆರಲ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ 37ನೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 400 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ರಾಕೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೀಯ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಬೇಸ್ನಿಂದ ಹಾರಲಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ 14ನೇ ಹಾರಾಟ ಸಿದ್ಧ: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ 41ನೇ ಹಡಗಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಆರು ಎಂಜಿನ್ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಉರಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ 14ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಲಿರುವ 21ನೇ ಬೂಸ್ಟರ್ಗಾಗಿ 33 ಎಂಜಿನ್ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಉರಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾರಾಟದ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅಪಾಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 15ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
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