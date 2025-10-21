ETV Bharat / technology

ಆಟಿಕೆಗಳಂತೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಸ್ಕ್​ ಆಟ! ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್!

Elon Musk Starlink: ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ 10,000 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

ಆಟಿಕೆಗಳಂತೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಸ್ಕ್​ ಆಟ (Photo Credit: X/@SpaceX)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 21, 2025 at 7:31 AM IST

Elon Musk Starlink: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 10,000 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ 56 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ 30,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ 7 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜನರು ಟವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ?: ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಟಿನ್ಟಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಟಿನ್ಟಿನ್ ಬಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಮೂಲಮಾದರಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 2021 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾದ 10,000 ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 8,608 ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಗುರಿ:

ಫೀಚರ್​ಡೀಟೆಲ್​
ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್​ ಹೆಸರುಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​
ಲಾಂಚ್​ ಆರಂಭಫೆಬ್ರವರಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ (ಮೂಲಮಾದರಿ), 2021ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳು10,000+
ಸಕ್ರಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು8,608 (ಸರಿಸುಮಾರು)
ಉಪಗ್ರಹ ಜೀವಿತಾವಧಿಸರಿಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳು
ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ನಂತರಅವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆ
ಒಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ12,000 ಉಪಗ್ರಹಗಳು
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ 30,000+ ಉಪಗ್ರಹಗಳು

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಗ್ರಹವು ಸರಿಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಕಾರಣ ಜಿಯೋ, ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಐನಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪರಿಚಯ: ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್‌ನ 11ನೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ದಟ್ಟಣೆ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉಪಗ್ರಹ ಘರ್ಷಣೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಯಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳೇನು?: ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ V3 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 60 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು. ಈ ಉಡಾವಣೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.

