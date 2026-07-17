ಎಂಜಿನ ಫೆಲ್ಯೂವರ್ನಿಂದ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರದೇ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್!!; ನಾಸಾಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ತಲೆನೋವು
Starship Flight 13 Engine Failure: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ನ 13ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : July 17, 2026 at 11:41 AM IST
Starship Flight 13 Engine Failure: ಬೃಹತ್ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ ತನ್ನ 13ನೇ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಎಂಜಿನ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನಡೆ 20 ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಗುರುವಾರ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ನ 13ನೇ ಉಡಾವಣೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಉಡಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೊದಲು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೀ-ಲಾಂಚ್ ಅನುಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಉಡಾವಣಾ ತಂಡವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಆಫ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
Starship launch window opens at 5:45pm Texas time https://t.co/rXXU1qjNOL— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2026
ಈ ಮಿಷನ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳು 20 ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಶಾಖ ಕವಚದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಕ್ಷೆಯ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಕಾರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಡಾವಣಾ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
NASA ಮತ್ತು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮೂನ್ ಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಾಸಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಚಂದ್ರ ಪರಿಶೋಧನಾ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಸಾದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ನಾಸಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 'ಬ್ಲೂ ಮೂನ್' ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಾಸಾ ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಡಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಡಾವಣಾ ವಿಳಂಬಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಅದು ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಮಯಾವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉದ್ಯಮದ ವೀಕ್ಷಕರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯದ ತನಿಖೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಉಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.
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