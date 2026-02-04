ಮಂಗಳದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಶೋಧನೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಸಾಧನೆ!
Space Bricks: ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಾಂಶು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ, ಮಂಗಳದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
Published : February 4, 2026 at 7:52 AM IST
Space Bricks: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವ ವಸಾಹತುಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ನಂತಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮಂಗಳದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ನಂತಹ ಇಂಗಾಲ - ಹೊರಸೂಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು PLOS One ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ IISc ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ರೋವರ್ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಘನವಾದ ನೆಲ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭಾರವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ: ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಟ್ಟಿಗೆ ತರಹದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಧಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸ್ಪೋರೊಸಾರ್ಸಿನಾ ಪ್ಯಾಸ್ಚೂರಿ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸಿದವು. ಈ ಬಾರಿ, ಬಯೋಸಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತಂಡವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು.
ಆದರೆ ಮಂಗಳದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರ್ಕ್ಲೋರೇಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿತು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಪರ್ಕ್ಲೋರೇಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದವು.
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೊದಲ ಲೇಖಕಿ ಸ್ವಾತಿ ದುಬೆ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ದುರ್ಬಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಓದಿ: ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ‘ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ’: ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ ಎಚ್ಚರಿಕೆ