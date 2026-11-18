400 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ 40 ಮಾನವರಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಮಾನಗಳು ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧ: ಏನಿದು ಚೀನಾದ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್?
China 40 Spaceplanes Constellation: ಚೀನಾದ ಸಂಶೋಧಕರು ಭೂಮಿಯಿಂದ 400 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 40 ಮಾನವರಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಮಾನಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 18, 2026 at 7:53 AM IST
China 40 Spaceplanes Constellation: ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದನ್ನು ಚೀನಾದ ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (Circular Orbits) 40 ಮಾನವರಹಿತ 'ಸ್ಪೇಸ್ಪ್ಲೇನ್'ಗಳ (Uncrewed Spaceplanes) ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ನೌಕೆಗಳು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿಯಲು (Descending) ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಕ್ಸಿಯಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ (Xian) ನಾರ್ತ್ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ನ ಡು ಚೊಂಗ್ರುಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಚೀನಾದ 'ಆಕ್ಟಾ ಏರೋನಾಟಿಕಾ ಎಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟಿಕಾ ಸಿನಿಕಾ' (Acta Aeronautica et Astronautica Sinica) ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸುಳಿವು: ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯ (Space-based Military Strike) ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ವಾಹನಗಳು ದೂರದ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಇವುಗಳ ನಿರಂತರ ಕಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಪಥಗಳು (Unpredictable Trajectories) ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (Missile Defence Systems) ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೊಡ್ಡಬಲ್ಲವು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ 2.5 ನಿಮಿಷ (ಮತ್ತು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷ) ಎನ್ನುವುದು ನೌಕೆಯು ತನ್ನ ಗುರಿಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯವೇ ಹೊರತು, ಭೂಮಿಯ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಬೇಕಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಸಮಯವಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದ ಅಧ್ಯಯನ: ಚೀನಾದ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ (DIA) ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಡಿಐಎಯ 'ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಟು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್' ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಕಾರ್ಗೋ ಬೇ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೆಲ್ಟಾ-ವಿಂಗ್ (Delta-wing) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದು ಚೀನಾದ ರಹಸ್ಯ 'ಶೆನ್ಲಾಂಗ್' (Shenlong) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ (ಆದರೆ ಡಿಐಎ ಅಥವಾ ಬೀಜಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ). ಈ ನೌಕೆಯು 2022-23ರ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ-ಉಪಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು 2023-24ರ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಲು ಮರುಬಳಕೆ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಚೀನಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಜಾಗತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
- ನಿರಂತರ ಕಕ್ಷೀಯ ನಿಯೋಜನೆ (Persistent Orbital Parking): ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು 40 ಮಾನವರಹಿತ ಸ್ಪೇಸ್ಪ್ಲೇನ್ಗಳನ್ನು 400 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಎಐ-ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಸಮಪಾರ್ಶ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (AI-Optimised Uneven Arrangement): ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಗ್ರಹ ಜಾಲಗಳು ಏಕರೂಪದ ಅಂತರವನ್ನು (Symmetrical spacing) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕವರೇಜ್ ಅಂತರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ 'ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್' ಬಳಸಿ, ಈ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಸಮಪಾರ್ಶ್ವದ (Asymmetric) ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನದ್ಧತೆ (Global Readiness): ಈ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗುರಿ ವಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಳಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅತಿ ವೇಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯ: ಈ ವಾಹನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸುದೀರ್ಘ ಭೂ ಸಿದ್ಧತೆ, ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ (Fueling) ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣಾ ಹಂತಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯ (Ultra-short response times) ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ 2.5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಬಹುಪಾಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಾಸಿಸುವ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಇವು ತಮ್ಮ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಲ್ಲವು.
ಚೀನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುವ 40 ಮರುಬಳಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಮಾನಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ನೈಜ ರೂಪ ಪಡೆದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು.
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