ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಎಐ, ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ: ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನ ಒಳನೋಟಗಳು ಹೀಗಿವೆ!
Union Budget 2026: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : February 1, 2026 at 10:28 AM IST
Union Budget 2026: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಂದು ದಾಖಲೆಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಸ್ಥಿರ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಚಿವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂ. 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು.
ಕೃಷಿ, ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಜೆಟ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2026ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು: ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆಗೆ (DoS) ರೂ. 13,415 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ಅದರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿನ ರೂ. 11,725 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ 6,103 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಸುಮಾರು 231 ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ಗಳು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ 100 ನೇ ಮಿಷನ್, ಅಟಾನಾಮಸ್ ಡಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಡಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ (ಸ್ಪ್ಯಾಡೆಕ್ಸ್ ಮಿಷನ್), ಮೊದಲ ಜಂಟಿ ಇಸ್ರೋ-ನಾಸಾ ಮಿಷನ್ (NISAR), ಭಾರತದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ (ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಮಿಷನ್), ಆಕ್ಸಿಯಮ್-4 ಮಿಷನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ವೇಗವರ್ಧಿತ ಗಮನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸೇರಿವೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು (ಇವಿಗಳು) ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು 2025ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. "ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ 35 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ 28 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
"ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ದೇಶೀಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೌರ ಪಿವಿ ಶೆಲ್ಗಳು, ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ಗಳು, ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಸರಣ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್-ಸ್ಕೇಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕ್ಲೀನ್ ಟೆಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಮಿಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು: ಭಾರತದ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು 2025ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು 2033ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ (SMR) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 100 GW ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ, ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಹಾನಿಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
2025 ರ ವರ್ಷವಿಡೀ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 51.93 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
2025-26 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 38.61 GW ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 30.16 GW ಸೌರಶಕ್ತಿ, 4.47 GW ಪವನಶಕ್ತಿ, 0.03 GW ಜೈವಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು 3.24 GW ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸೇರಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ: ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (IIT) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (IISC) ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ 10,000 ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಎಐ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (PLI) ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 84 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 18,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
PLI ಅಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ: ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ PLI ಯೋಜನೆಯು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 8,885 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ (ಮೊಬೈಲ್ಗಳು), ಔಷಧಗಳು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಘಟಕಗಳು, ಟೆಲಿಕಾಂ, ಸೌರ PV ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಹು ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, PLI ಯೋಜನೆಯು 2020 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು 18.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ 12.6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 8.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿ: 2025ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯು 2025-26 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,499.96 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು, ಚಿಪ್ ಜೋಡಣೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 56 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅದನ್ನು 3,900 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2025ರಲ್ಲಿ 32-ಬಿಟ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲ "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ" ಚಿಪ್ಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶವು ತನ್ನ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ದೇಶವು ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ 3nm ವಿನ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ರೂ. 1.60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ತಯಾರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ AI ಮಿಷನ್: ಇಂಡಿಯಾಎಐ ಮಿಷನ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 11 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರೂ. 2,000 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಿ, ದೇಶೀಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು (LLMs) ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ದೇಶವು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ. 48 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 2025-26 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 26,026.25 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಎಐ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು 16,000 ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ (ಜಿಪಿಯು) ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 34,333 ಕ್ಕೆ ತಂದಿತು.ಇದು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಪಿಯು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಿಷನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಗುರಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿತು.
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ AI ನಲ್ಲಿ CoE: 2025 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ (AI) ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ (CoE) ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ AI ನಲ್ಲಿ CoE AI ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
"ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು AI ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು AI-ಚಾಲಿತ ಪರಿಹಾರಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ AI ಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ CoE, ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂರು ಸ್ಥಾಪಿತ AI ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, 2023-24ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ 2027-28ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 990 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಓದಿ: ಬಜೆಟ್ 2026: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇಕಿದೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಉತ್ತೇಜನ!