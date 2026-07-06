ಮಂಗಳವಾರ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ
South Korea Satellite launch: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ವ್ಯಾಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆ ನೆಲೆಯಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : July 6, 2026 at 7:31 AM IST
South Korea Satellite launch: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ವ್ಯಾಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆ ನೆಲೆಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಕೊರಿಯಾ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (KASA) ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಯೋನ್ಹಾಪ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯ ಅನಾಡೋಲು ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಸುಮಾರು 500 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿರುವ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 4:10 ಕ್ಕೆ (ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ) ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಉಡಾವಣೆಯ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ 22 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಉಪಗ್ರಹವು ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 31 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನಾರ್ವೆಯ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ನೆಲದ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಅದರ ಮೊದಲ ಸಂಕೇತವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪಗ್ರಹವು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಪೇಲೋಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ಕೊರಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸರಿಸುಮಾರು 888 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಉಪಗ್ರಹವು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ನೂರಾರು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಡಿಮೆ-ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 2030 ಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರನ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ನಗರವಾದ ಜಿಂಜುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಂದುವರಿದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (KASA) ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೀ ಜೇ ಮ್ಯುಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಂತೆಯೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ರಚನೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ದೇಶೀಯ ಉಪಗ್ರಹ, ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಎಎಸ್ಎ ಹೇಳಿದೆ.
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